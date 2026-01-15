Σε μία από τις καλύτερες φετινές τους εμφανίσεις οι πρωταθλητές Ελλάδας μετά τη ρευστή πρώτη περίοδο (17-20) πάτησαν το γκάζι στη συνέχεια, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Με άψογη αμυντική λειτουργία και πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Βεζένκοφ (25 πόντοι), αλλά και με τον Γουόκαπ σε πολύ καλή μέρα (12 πόντοι με 4 τρίποντα), ο Ολυμπιακός έβαλε τις βάσεις για τη νίκη ήδη από το ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με +21 (52-31). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν στον ίδιο φρενήρη ρυθμό και στην επανάληψη, απέναντι στους ανήμπορους να αντιδράσουν αντιπάλους τους, φτάνοντας τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο (79-43) και στο τελικό σκορ.