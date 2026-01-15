ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66-104

Περίπατος στο Βελιγράδι

Σε ...μονόλογο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το χθεσινό ματς με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, φτάνοντας μετά από επιβλητική εμφάνιση σε μία από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες του στη Euroleague, με σκορ 104-66, για την 22η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 13-8 (με ματς λιγότερο) και παρέμειναν με αξιώσεις στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη τετράδα.

Σε μία από τις καλύτερες φετινές τους εμφανίσεις οι πρωταθλητές Ελλάδας μετά τη ρευστή πρώτη περίοδο (17-20) πάτησαν το γκάζι στη συνέχεια, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Με άψογη αμυντική λειτουργία και πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Βεζένκοφ (25 πόντοι), αλλά και με τον Γουόκαπ σε πολύ καλή μέρα (12 πόντοι με 4 τρίποντα), ο Ολυμπιακός έβαλε τις βάσεις για τη νίκη ήδη από το ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με +21 (52-31). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν στον ίδιο φρενήρη ρυθμό και στην επανάληψη, απέναντι στους ανήμπορους να αντιδράσουν αντιπάλους τους, φτάνοντας τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο (79-43) και στο τελικό σκορ.