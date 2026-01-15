Πέμπτη 15 Γενάρη 2026
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες στο σωματείο τους

Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή οι εκλογές του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, με την κάλπη να μεταφέρεται σε πολύ μεγάλους χώρους δουλειάς που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Θριασίου.

Συγκεκριμένα: Σήμερα Πέμπτη στα «Praktiker» Μάνδρας 12.00-14.00 και στη Μαγούλα, Δημοτική βιβλιοθήκη Μαγούλας 17.00-20.00. Αύριο Παρασκευή στον Ασπρόπυργο, Εθνικής Αντιστάσεως 2, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου 17.00-20.00. Το Σάββατο 17 Γενάρη στον Ασπρόπυργο, Εθνικής Αντιστάσεως 2, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου 10.00-14.00 και 17.00-20.00. Την Κυριακή 18 Γενάρη στην Ελευσίνα, Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, Χαριλάου 30, 10.00-14.00 και στα Ανω Λιόσια, Γρ. Σωματείων Σωτήρη Πέτρουλα 20, 10.00-20.00.

    

