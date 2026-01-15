ΠΑΜΕ

Παρέμβαση στα γραφεία της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ για την καταβολή δεδουλευμένων

Παρέμβαση στα γραφεία της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ στην Αθήνα, απαιτώντας να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα που οφείλονται σε εργαζόμενους με σύμβαση παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), πραγματοποίησε αντιπροσωπεία συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, την Τρίτη 13 Γενάρη.

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία συνδικαλιστών στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Πολίτης και ο Γιάννης Τασιούλας, μέλη της Γραμματείας του ΠΑΜΕ και εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, συναντήθηκαν με τη διοίκηση της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας). Πρόκειται για εταιρεία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου και της κυβέρνησης. Δραστηριοποιείται στους τομείς της βιομηχανικής έρευνας, των εργαστηριακών δοκιμών και της πιστοποίησης και διαθέτει εργαστήρια δοκιμών και ελέγχων σε Βόλο, Ριτσώνα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η αντιπροσωπεία των συνδικαλιστών απαίτησε να γίνει άμεση καταβολή των δεδουλευμένων που οφείλονται σε εργαζόμενους με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αποσπώντας τη δέσμευση της διοίκησης για καταβολή των δεδουλευμένων μέχρι τις 25 Γενάρη. Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων τόνισαν παράλληλα πως πρόκειται για εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όμως παραμένουν υπό το καθεστώς της εργασιακής ομηρίας, χωρίς δικαιώματα και με καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ενημερώνουν τους εργαζόμενους της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και τους καλούν να συσπειρωθούν με τα Εργατικά Κέντρα και τα συνδικάτα που δρουν στις περιοχές των εγκαταστάσεων της εταιρείας, διεκδικώντας εργασιακές σχέσεις με πλήρη δικαιώματα και αμοιβές που να καλύπτουν τις ανάγκες τους.