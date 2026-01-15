ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Οργανώνουν την πάλη τους για Συλλογικές Συμβάσεις και προστασία των δικαιωμάτων τους

Με απεργίες, συσκέψεις και στάσεις εργασίας οργανώνουν την πάλη τους κόντρα στο ξεσάλωμα της εργοδοσίας

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τα Σωματεία στο Εμπόριο, σε μια σειρά μεγάλους χώρους δουλειάς που οι εργαζόμενοι παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Συσκέψεις, στάσεις εργασίας και απεργιακές κινητοποιήσεις είναι στην «ημερήσια διάταξη», οργανώνοντας την πάλη σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου, που όπως αποδεικνύεται η ισχυροποίησή τους και η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας περνάει πάνω από τους τσακισμένους μισθούς και δικαιώματα, ωράρια - λάστιχο, ευελιξία και εντατικοποίηση.

Απεργία στα «Praktiker» την Τρίτη

Σε έναν ακόμα μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο και συγκεκριμένα στα «Praktiker», σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι με το Σωματείο τους, την Τρίτη 20 Γενάρη. Το Σωματείο οργανώνει και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Λουκάρεως 14), καθώς η εργοδοσία άσκησε έφεση επί της θετικής έκβασης της προσφυγής του στον ΟΜΕΔ για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το Σωματείο, 10 χρόνια μετά τη λήξη της τελευταίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, βρίσκεται σε διαρκή αγώνα με απεργίες και κινητοποιήσεις, ενώ παράλληλα προχώρησε σε προσφυγή στον ΟΜΕΔ, ο οποίος εξέδωσε θετική απόφαση με αναδρομική ισχύ για 1/4/2024-30/6/2025. Δηλαδή προβλέπεται οι αυξήσεις να δοθούν αναδρομικά σε όλους για αυτή την περίοδο, ενώ παράλληλα το Σωματείο διεκδικεί νέα Συλλογική Σύμβαση.

Πριν καν όμως στεγνώσει το «μελάνι» της απόφασης, η εταιρεία έσυρε το σωματείο στα δικαστήρια, ασκώντας έφεση επί της απόφασης.

Οπως επισημαίνει το Σωματείο, όποιες κατακτήσεις και αν απέσπασαν οι εργαζόμενοι δεν ήταν αποτέλεσμα κούφιων υποσχέσεων κυβερνήσεων και εργοδοτών, αλλά απόρροια της αγωνιστικής συντονισμένης διεκδίκησης.

Παράλληλα, καταγγέλλει την εργοδοσία των «Praktiker», πως είναι ξεκάθαρο ότι θέλει τους εργαζόμενους φθηνούς και ευέλικτους, για να ξεμπερδέψει μια και καλή με το Σωματείο και την αγωνιστική διεκδίκηση μέσα στον χώρο δουλειάς, ενώ με θράσος παρουσιάζει σαν δικό της κατόρθωμα τις πάγιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, όπως το κυλιόμενο ρεπό, την κατάργηση του σπαστού, το μηνιαίο πρόγραμμα.

«Ως εδώ» ξεκαθαρίζει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του και καλεί να μην υπάρξει καμία επανάπαυση σε «δεσμεύσεις» της εταιρείας, ειδικά όταν καραδοκούν οι αξιολογήσεις, η κατάργηση των ειδικοτήτων και η αύξηση της εντατικοποίησης.

«Η αγωγή στο Σωματείο είναι χτύπημα σε όλους τους εργαζόμενους των "Praktiker". Συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη απεργία που ομόφωνα αποφασίσαμε στην τελευταία Γενική Συνέλευση. Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα στήριξης και υπεράσπισης του Σωματείου μας και απαιτούμε υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης», είναι το μήνυμα που στέλνουν.

Το Σωματείο διεκδικεί μισθούς με ουσιαστικές αυξήσεις, σταθερά ωράρια, χωρίς σπαστά και επαναφορά των κυλιόμενων ρεπό, σταθερό πρόγραμμα σε μηνιαία βάση, κατοχύρωση και τήρηση όλων των ειδικοτήτων, διασφάλιση και αυστηρή εφαρμογή όλων των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην πράξη.

Τη στήριξή του στην απεργία εκφράζει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Στάση εργασίας στα «NOTOS» την Κυριακή 18 Γενάρη

Στο μεταξύ, συνέχεια στον αγώνα τους για αυξήσεις στους μισθούς και μετατροπή των Συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης δίνουν οι εργαζόμενοι στα «ΝΟΤΟS», προχωρώντας σε στάση εργασίας την Κυριακή 18 Γενάρη 2.30 μ.μ. - 4.30 μ.μ.

Πρόκειται για έναν ακόμα σταθμό στον αγώνα τους, μετά την πολύ επιτυχημένη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν στις 28 Νοέμβρη, μέρα που ήταν μάλιστα και η «Black Friday» στο Εμπόριο.

«Η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογική συμμετοχή και ενότητα. Μόνο μαζικά και οργανωμένα μπορούμε να πετύχουμε τα δίκαια αιτήματά μας», σημειώνει το Σωματείο, διεκδικώντας αυξήσεις 20% στους μισθούς μας και επαναφορά του οκτάωρου για όσους το επιθυμούν.

Καμιά βλαπτική μεταβολή σε «Μασούτη» - «Κρητικό»

«Καμία απόλυση προσωπικού, καμιά βλαπτική μεταβολή σε "Μασούτη" - "Κρητικό"»: Με αυτή την απαίτηση που αφορά εκατοντάδες εργαζόμενους, τα Συνδικάτα στο Εμπόριο στην Αττική καλούν σε σύσκεψη την Κυριακή 18 Γενάρη στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΑ τους εργαζόμενους στα δύο σούπερ μάρκετ, ενόψει της επικείμενης εξαγοράς του «Κρητικού» από τον «Μασούτη».

Το κάλεσμα απευθύνουν ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Λαυρεωτικής.

Τα Σωματεία μπροστά στην εδώ και καιρό σχεδιασμένη εξαγορά του σούπερ μάρκετ «Κρητικός» από τον «Μασούτη» καλούν τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα, ενώ απαιτούν να μη γίνει καμία απόλυση, καμία μείωση μισθών και καμία βλαπτική μεταβολή στις συμβάσεις των εργαζομένων.

«Κανένας εργαζόμενος στα καταστήματα, στις αποθήκες και στα γραφεία και στα δύο σούπερ μάρκετ να μην κάνει πίσω από τα δικαιώματά μας, να μη δεχτεί κανένα νέο συμφωνητικό - τροποποιητική σύμβαση με βλαπτικές μεταβολές στα δικαιώματά μας», καταλήγει η ανακοίνωση - κάλεσμα στη σύσκεψη.