ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ

Καθολική και χθες η συμμετοχή στην απεργία, συνεχίζουν σήμερα

Με τησυνεχίστηκε χθες η 48ωρη πανελλαδική απεργία τωνμε απεργιακή συγκέντρωση στη συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Αθηνών και πορεία στο υπουργείο Μεταφορών.

Οι αυτοκινητιστές καταγγέλλουν το «κρυφτούλι» της κυβέρνησης της ΝΔ, καθώς για άλλη μια φορά αρνήθηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, όμως ταχύτατα σπεύδει να φέρει το επόμενο διάστημα σε διαβούλευση νομοσχέδιο που έρχεται να βάλει οριστική ταφόπλακα στους μικρούς επαγγελματίες.

Παράλληλα καταγγέλλουν τη στάση της Τροχαίας, που έκανε τα πάντα ώστε να μη φτάσει όλο το κομβόι των αυτοκινητιστών στο υπουργείο, με εκτροπές και άλλα εμπόδια, καθώς η μαζικότητα και η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλες.

Η απεργία συνεχίζεται και σήμερα για 24 ώρες στην Αττική, με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα).

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απαράδεκτη υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για αντικατάσταση των αυτοκινήτων ταξί από ηλεκτρικά, η οποία «τρέχει» από 1η Γενάρη, προκαλώντας μεγάλη οικονομική αιμορραγία. Επίσης απαιτούν να ξηλωθεί η τεκμαρτή φορολόγηση (ν. 5073/23) και παλεύουν ενάντια στην «απελευθέρωση», που τους τσακίζει το εισόδημα.

«Μας έχουν για τέλειωμα», προειδοποίησε εκ μέρους των Επιτροπών Αγώνα Ταξί ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, Παναγιώτης Μαυρίκης, μιλώντας για την πολιτική της κυβέρνησης που τσακίζει τους μικρούς επαγγελματίες για να στηρίξει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Χαιρέτισε την παρουσία οδηγών ταξί από όλη τη χώρα στη συγκέντρωση στο υπουργείο Μεταφορών, αναδεικνύοντας ότι είναι μονόδρομος η αγωνιστική κινητοποίηση.

«Δεν πάει άλλο, πρέπει να δοθεί ισχυρή απάντηση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο, μας ισοπεδώνει η πολιτική τους», σημειώνουν άλλωστε οι Επιτροπές Αγώνα, που προβάλλουν ανάμεσα σε άλλα διεκδικήσεις για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης, φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ.

Επίσης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.λπ.