ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

Σε κοινό μέτωπο για την αλλοίωση των συσχετισμών και της θέλησης των εργαζομένων

Στη μεν διοίκηση της ΓΣΕΕ, όπου κάνουν κουμάντο μέσα από τις γνωστές «μαϊμουδιές» και τις νοθείες, «δίνουν τα χέρια» με την κυβέρνηση και τους βιομηχάνους για την πρόσφατη άθλια συμφωνία καθήλωσης των μισθών με τον «κόφτη» στις ΣΣΕ.

Στη δε ΑΔΕΔΥ, που στο Συνέδριό της αποδείχθηκε ότι οι εργαζόμενοι τους γυρνάνε την πλάτη και τους ξηλώνουν από τις καρέκλες τους, επιστρατεύουν άλλα τερτίπια για να αλλοιώσουν τους συσχετισμούς, αυτήν τη φορά εμποδίζοντας τη συγκρότηση προεδρείου.

Ο λόγος για τις συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που σε κοινό μέτωπο εντείνουν τις προσπάθειές τους να ξελασπώσουν την κυβέρνηση και την πολιτική της, και μάλιστα σε μια περίοδο που στριμώχνεται από μεγάλους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες. Αποκαλύπτεται ότι είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός τους να αξιοποιήσουν όσες δυνάμεις διαθέτουν στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα για να εξουδετερώσουν αντιδράσεις και δυσαρέσκεια, να ανακόψουν την όποια τάση αμφισβήτησης όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη βελτίωση συσχετισμών σε μεγάλα σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, με την ενίσχυση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ.

Θάβουν τη θέληση των εργαζομένων για να προστατέψουν την κυβέρνηση

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) για πρώτη φορά στην 100χρονη Ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στο Δημόσιο αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, και μάλιστα ενισχυμένη. Ταυτόχρονα, όχι μόνο γκρεμίστηκε η ΔΑΚΕ (ΝΔ) από την πρώτη θέση, αλλά βγήκε και αποδυναμωμένη, όπως και η παράταξη του ΠΑΣΟΚ (ΔΗΣΥΠ).

Μια πραγματική αλλαγή σελίδας στο συνδικαλιστικό κίνημα στο Δημόσιο, που ήρθε μετά την αντίστοιχη αλλαγή των συσχετισμών στην Ομοσπονδία των Δασκάλων (ΔΟΕ), με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ να είναι στην πρώτη θέση, στους Νοσοκομειακούς Γιατρούς (ΟΕΝΓΕ) κ.α.

Αυτό είναι που δεν μπορούν να χωνέψουν η κυβέρνηση και η σοσιαλδημοκρατία, γι' αυτό και οι δυνάμεις αυτές λυσσάνε λέγοντας ότι «η ΑΔΕΔΥ δεν θα γίνει ΠΑΜΕ» και βάζοντας μπροστά κάθε βρώμικη μεθόδευση ώστε να κρατήσουν σε αδράνεια την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Γιατί βλέπουν ότι η μεγάλη δυσαρέσκεια των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο αποτυπώνεται και στους συσχετισμούς, διαμορφώνονται όροι για ακόμα καλύτερη οργάνωση της πάλης, για ενίσχυση των σωματείων παντού και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων που ξηλώθηκαν ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Υστερα λοιπόν από το στραπάτσο που έπαθαν και στην ΑΔΕΔΥ, βάζουν σε εφαρμογή το ...plan b: Αφού δεν κατάφεραν να ελέγξουν τους συσχετισμούς, αφού οι εργαζόμενοι τους καταψήφισαν, τώρα επιχειρούν να επιβάλουν διαλυτικές καταστάσεις, μέσα από τα εμπόδια στη συγκρότηση της διοίκησης και του προεδρείου της. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο οι απαξιωμένοι συνδικαλιστές των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με το γνωστό αντι-ΠΑΜΕ μένος τους να ζητούν «δεσμεύσεις» από τη ΔΑΣ προκειμένου να κάνουν το αυτονόητο: Να αποδεχτούν τη συγκρότηση του προεδρείου σε αναλογική - αντιπροσωπευτική βάση, ώστε να αποτυπώνεται η ψήφος και η θέληση των εργαζομένων όπως εκφράστηκε στο Συνέδριο.

Μάλιστα χρησιμοποιούν και ανυπόστατα επιχειρήματα, όπως ότι παρόμοια στάση κράτησε τάχα η ΔΑΣ τα προηγούμενα χρόνια. Ισχυρισμός ψευδής, καθώς η ΔΑΣ ποτέ δεν απαίτησε «δεσμεύσεις» από τις άλλες δυνάμεις για να στηρίξει μια οποιαδήποτε πρόταση στη συγκρότηση προεδρείου.

Αναλυτικά, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπή για την εκλογή προεδρείου οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ κατέθεσαν πρόταση συγκρότησής του σε αντιπροσωπευτική - αναλογική βάση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, σεβόμενοι το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών και τη θέληση των εργαζομένων. Ετσι κατοχυρώνεται ότι η Συνομοσπονδία θα λειτουργεί, θα παίρνει αποφάσεις και θα μπαίνει μπροστά στα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Στην πρόταση αυτή έβαλαν εμπόδια οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, αποδεικνύοντας ότι «καθοδηγούνται» απευθείας από την κυβέρνηση και επιχειρούν επί της ουσίας να επιβάλουν αδράνεια στο Δημόσιο.

Η επιδίωξή τους αυτή αποκαλύφθηκε από την πρώτη στιγμή, καθώς ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα διακήρυσσαν την ανάγκη για «αντιπροσωπευτικό προεδρείο» και αρχικά τοποθετήθηκαν σε αυτή τη βάση, στη συνέχεια «τα γύρισαν», ξεκινώντας να θέτουν μια σειρά από δήθεν «προϋποθέσεις» και «προαπαιτούμενα».

Η ΔΑΚΕ καταρχάς προσπάθησε να υποβαθμίσει τα αποτελέσματα του 39ου Συνεδρίου, κάνοντας «κρεμαστάρια» την κατάκτηση της πρώτης θέσης από τη ΔΑΣ και υποτιμώντας την κορυφαία συλλογική διαδικασία έκφρασης των εργαζομένων για αλλαγή πορείας της ΑΔΕΔΥ. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα, απλώς η μέχρι πρότινος δεύτερη δύναμη έγινε πρώτη!

Στη συνέχεια έθεσε ως όρο συγκρότησης «αναλογικού - αντιπροσωπευτικού» προεδρείου την ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους της ΔΑΣ, αφήνοντας ωστόσο την ΠΑΣΚΕ να διευκρινίσει ποιες πρέπει να είναι αυτές οι δεσμεύσεις.

Η ΠΑΣΚΕ λοιπόν έθεσε ως όρους αποδοχής της πρότασης για το προεδρείο τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων και την κατάθεση «προγραμματικών θέσεων». Στη συνέχεια μετέφερε κάτι φαιδρές απαιτήσεις, όπως να δεσμευτεί η ΔΑΣ ότι ...θα συμφωνεί με τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ (!) και να συμμετέχει στις συγκεντρώσεις της. Αποκαλύπτοντας δε ποιος είναι ο πραγματικός τους πόνος, έφτασαν στο σημείο να συνδέουν την εκλογή προεδρείου στην ΑΔΕΔΥ με το πού και πώς θα καλεί τα σωματεία σε συγκεντρώσεις το ΠΑΜΕ, γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια την ψήφο των εργαζομένων. Σε συνέχεια της παράνοιας, η ΠΑΣΚΕ απαιτούσε από τη ΔΑΣ να συμμετάσχει στο προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ, ο επικεφαλής της οποίας και κεντρικός συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ στο Δημόσιο τα έχει βρει με τη ΔΑΚΕ και όλοι μαζί χαριεντίζονταν στα γραφεία της με τον υπουργό «εμπορίου της Υγείας» Αδ. Γεωργιάδη σε μέρα απεργίας, με φιλοφρονήσεις και κεράσματα. Τελικά, οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ το «απογείωσαν», ζητώντας δεσμεύσεις για το πώς θα διαδηλώσει η ΑΔΕΔΥ στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβρη του 2026 (!) ώστε να ξεμπλοκάρουν τη συγκρότηση του προεδρείου.

Μόνο ...προγαμιαίο συμβόλαιο δεν ζήτησαν!

Καμία υποταγή στον κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισμό

Οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν κανένα χαρτί υποταγής στον κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισμό, ενώ σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι η πρότασή της «βρήκε απέναντι εν χορώ και ως μία παράταξη τις δυνάμεις της ΔΑΚΕ (ΝΔ) και της ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚΕ). Με την ίδια φρασεολογία, την ίδια επιχειρηματολογία και προφανή συνεννόηση προσπάθησαν να βάλουν εμπόδια στη συγκρότηση προεδρείου με πρόεδρο από τις δυνάμεις της ΔΑΣ».

Μπροστά στον «κίνδυνο» να εκλεγεί πρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΣ, αφού είναι η πρώτη δύναμη, «έκαναν μια θεαματική κωλοτούμπα, βάζοντας αστεία προαπαιτούμενα, προσπαθώντας να κρύψουν ότι η ΑΔΕΔΥ λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί με βάση το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της, που δεν καθορίζονται από την όποια σύνθεση του προεδρείου της».

Είναι κατανοητό, τονίζει η ΔΑΣ, ότι η ΔΑΚΕ «ως κυβερνητική παράταξη δεν μπορεί, ακόμα και έναν μήνα μετά, να χωνέψει ότι έχασε την πρωτιά στην ΑΔΕΔΥ και θα κάνει τα πάντα για να μην αποτυπωθεί το αποτέλεσμα του Συνεδρίου». Ούτε βέβαια προκαλεί εντύπωση η στάση της ΠΑΣΚΕ, «που παρά την αντιπολιτευτική ρητορική της οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα έργα και τις ημέρες της. Δεν μπορεί άλλωστε να κρυφτεί ότι είναι ο τωρινός επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ στην ΑΔΕΔΥ που έκοβε τούρτα για να γιορτάσει τα γενέθλια του υπουργού Υγείας...».

Στους χώρους δουλειάς θα αποκαλυφθεί ο ρόλος τους

Η ΔΑΣ σημειώνει ότι ο ρόλος και η υποκρισία αυτών των δυνάμεων θα αποκαλυφθούν σε κάθε χώρο δουλειάς, ότι αποτελούν τη «συμμαχία των προθύμων», υποστηρικτές της αντιλαϊκής - αντεργατικής πολιτικής και της οικονομίας του πολέμου.

Και ξεκαθαρίζει: «Ο,τι και να κάνουν, όσα εμπόδια κι αν προσπαθήσουν να βάλουν, όσο κι αν εκβιάζουν στα παρασκήνια προκειμένου να βρουν κι άλλους πρόθυμους για να ανατρέψουν τη βούληση των εργαζομένων, δεν θα μπορέσουν να εμποδίσουν την άνοδο των ταξικών δυνάμεων, που καθημερινά σε κάθε χώρο δουλειάς αντιπαλεύουν και αμφισβητούν τις αντεργατικές πολιτικές.

Δεν θα εμποδίσουν τη δράση και τον αγώνα των ταξικών δυνάμεων, που αποκαλύπτουν την πολιτική ταύτιση στο κύριο όλων των κυβερνητικών κομμάτων και των ηγεσιών των παρατάξεών τους στο συνδικαλιστικό κίνημα».

«Εμείς», καταλήγει η ΔΑΣ, «τους υποσχόμαστε ότι σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε Σωματείο και σε κάθε Ομοσπονδία δεν θα σταματήσουμε να αποκαλύπτουμε την υποκρισία τους, αλλά κυρίως τον ρόλο τους στη στήριξη της εξουσίας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, που αποτελεί και τη μήτρα όλων των δεινών των εργαζομένων και της στρατηγικής σύμπλευσης των αντεργατικών σχεδιασμών των κυβερνήσεών τους».