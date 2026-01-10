SUPER LEAGUE

Ποδαρικό με παγίδες στα ψηλά

Δυναμικά κάνει ποδαρικό στο 2026 το πρωτάθλημα της Super League, που επιστρέφει στη δράση μετά τη 15ήμερη διακοπή για τις γιορτές με τη διεξαγωγή της 16ης αγωνιστικής. Τα βλέμματα συγκεντρώνουν οι δύσκολες αποστολές των ομάδων της πρώτης τετράδας της βαθμολογίας, με πιο χαρακτηριστική τη δοκιμασία της πρωτοπόρου ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου με στόχο τη νίκη ώστε να παραμείνει στην κορυφή αντιμετωπίζει τον Αρη, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί ανεβασμένος αγωνιστικά και ψυχολογικά, μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου μεσοβδόμαδα. Αποστολή με αρκετές παγίδες περιμένει τον 2ο Ολυμπιακό στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, ο 3ος ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ ο 4ος Λεβαδειακός, αν και γηπεδούχος, αναμένεται να έχει δύσκολο έργο απέναντι στον 5ο Βόλο, στην κόντρα των δύο ομάδων που αποτελούν τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Στα της μάχης της παραμονής, εκτός έδρας αποστολές έχουν οι ουραγοί ΑΕΛ και Πανσερραϊκός, σε Νίκαια και ΟΑΚΑ αντίστοιχα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 10/1: Κηφισιά - ΑΕΛ (17.00 - Cosmote Sport 2), Ατρόμητος - Ολυμπιακός (19.30 - Novasports Prime), Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (19.30 - Novasports Prime).

Κυριακή 11/1: Λεβαδειακός - Βόλος (16.00 - Novasports Prime), ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης (17.30 - Cosmote Sport 1), Αρης - ΑΕΚ (19.30 - Novasports Prime), Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (21.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

Κομβικά ντέρμπι κορυφής σε Βόλο και Μεσσηνία

Τα ντέρμπι κορυφής στους δύο ομίλους της Super League 2, μεταξύ των ομάδων που μάχονται για την πρωτιά και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, δεσπόζουν στο πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής. Στον 1ο όμιλο ο πρωτοπόρος Ηρακλής δοκιμάζεται στον Βόλο κόντρα στη βασική του αντίπαλο, Νίκη, που ωστόσο έχει χάσει έδαφος, πέφτοντας στην 3η θέση. Για το στραβοπάτημα των πρωτοπόρων καραδοκεί η 2η Αναγέννηση Καρδίτσας, που υποδέχεται την Καβάλα. Στον 2ο όμιλο το ενδιαφέρον μονοπωλεί η κόντρα των απόλυτων φαβορί για την άνοδο, στη Μεσσηνία, με την πρωτοπόρο Καλαμάτα να υποδέχεται τον Πανιώνιο ο οποίος είναι μόλις δύο βαθμούς πίσω στη 2η θέση. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος

Σάββατο 10/1: Νίκη Βόλου - Ηρακλής (14.00 - Action 24), Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' (15.00), Καμπανιακός - Μακεδονικός (15.00).

Κυριακή 11/1: ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης Β' (14.00), Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα (15.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 10/1: Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου (15.00), Athens Kallithea - Παναργειακός (15.00).

Κυριακή 11/1: Καλαμάτα - Πανιώνιος (14.00 - Action 24), Ολυμπιακός Β' - Μαρκό (15.00 - Mega News), Χανιά - Ηλιούπολη (15.00).

BASKET LEAGUE

Πολύπλευρο ενδιαφέρον

Πολύπλευρο είναι το ενδιαφέρον της 14ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Basket League. Στα ματς που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται η σημαντική κόντρα για τις θέσεις της πρώτης 6άδας, στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Αρη και Ηρακλή, όπως και εκείνη για τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία, μεταξύ Πανιωνίου και Κολοσσού Ρόδου. Στα αξιοσημείωτα και η αναμέτρηση στη χωρίς θεατές (λόγω τιμωρίας) «Sunel Arena», με την ΑΕΚ, που έχει βλέψεις για την 3η θέση, να υποδέχεται την ανεβασμένη Μύκονο, ομάδα - έκπληξη μέχρι τώρα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 10/1: Αρης - Ηρακλής (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Πανιώνιος - Κολοσσός Ρόδου (16.00 - ΕΡΤ Sports 1).

Κυριακή 11/1: ΑΕΚ - Μύκονος (13.00 - ΕΡΤ Sport 1), Καρδίτσα - Ολυμπιακός (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Παναθηναϊκός - Περιστέρι (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Μαρούσι - Προμηθέας Πάτρας (16.00 - ΕΡΤ Sports 1).

VOLLEYLEAGUE

Εκτός έδρας αποστολές για τους τρεις πρώτους

Αποστολές εκτός έδρας περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Volleyleague για τις ομάδες της πρώτης τριάδας της βαθμολογίας. Ο πρωτοπόρος Μίλωνας ταξιδεύει στη Μεσσηνία για να κοντραριστεί με την Καλαμάτα, ενώ ο 2ος Παναθηναϊκός και ο 3ος ΠΑΟΚ δοκιμάζονται στο Παλαιό Φάληρο (με αντίπαλο τον Φλοίσβο) και στη Σύρο (κόντρα στον Φοίνικα) αντίστοιχα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 10/1: Ολυμπιακός - Πανιώνιος (15.00 - ΕΡΤ Sports 2), Φλοίσβος - Παναθηναϊκός (17.00).

Κυριακή 11/1: Φοίνικας Σύρου - ΠΑΟΚ (17.00), Κηφισιά - ΟΦΗ (17.00).

Δευτέρα 12/1: Καλαμάτα - Μίλωνας (20.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).