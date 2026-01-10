Με το «καλημέρα» του νέου έτους «βουτάει στα βαθιά», κυνηγώντας τη διάκριση που λείπει από τη συλλογή της
Eurokinissi
Με τον θεσμό να συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, η φετινή διοργάνωση του Βελιγραδίου έχει τον χαρακτήρα της επετειακής, αποκτώντας ιστορική σημασία τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και για τις ομάδες που θα κυνηγήσουν τη διάκριση. Σε αγωνιστικό επίπεδο, το «παρών» θα δώσουν 16 χώρες, αρκετές από τις οποίες συγκαταλέγονται στις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος και στις ισχυρότερες του χώρου, όπως η Ουγγαρία, η Σερβία, η Ιταλία, η Κροατία και, φυσικά, η Ελλάδα.
Παράλληλα, στη φετινή διοργάνωση θα υπάρχουν αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής, αφού με απόφαση της European Aquatics στον β' γύρο της διοργάνωσης για πρώτη φορά θα υπάρχει φάση ομίλων, καταργώντας τις νοκ άουτ διασταυρώσεις αλλά και την προημιτελική φάση. Συγκεκριμένα, οι 3 πρώτοι καθενός από τους 4 ομίλους της 1ης φάσης προκρίνονται στη 2η φάση, όπου δημιουργούνται δύο όμιλοι των 6 ομάδων έκαστος (ενοποιούνται ανά δύο οι όμιλοι της 1ης φάσης), με τις ομάδες να μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Από αυτές, οι 2 πρώτες ομάδες θα προκριθούν στα ημιτελικά και οι υπόλοιπες θα αγωνιστούν στους αγώνες κατάταξης.
Eurokinissi
Ετσι, στην πρωτεύουσα της Σερβίας η Εθνική θα εμφανιστεί για μία ακόμα φορά με υψηλές φιλοδοξίες, που φτάνουν μέχρι τη διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο της διοργάνωσης. Πέραν της συγκεκριμένης αποστολής, στο βάθος των ελληνικών βλέψεων η Εθνική θα κυνηγήσει στο Βελιγράδι να φτάσει στο πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση.
Η βάση για τις ελληνικές προσδοκίες αυτήν τη φορά θεωρείται πιο στέρεη από ποτέ, με μπούσουλα τις περσινές σπουδαίες εμφανίσεις της ομάδας. Τόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος όσο και οι διεθνείς παίκτες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μερικές από τις καλύτερες ομάδες. Τα μέχρι τώρα δείγματα της προετοιμασίας της Εθνικής, που ξεκίνησε αρχές Δεκέμβρη, θεωρούνται θετικά, με τους παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να αντεπεξέρχονται με πολύ καλό βαθμό στα απαιτητικά τεστ που χρειάστηκε να δώσουν.
Στο πλαίσιο της 1ης φάσης η Εθνική θα βρεθεί στον 2ο όμιλο, μαζί με τη Σλοβενία, την Κροατία και τη Γεωργία, ομάδες που θεωρούνται στα μέτρα της Ελλάδας. Πρώτος στόχος των παικτών του Θ. Βλάχου είναι να αποφύγουν τα στραβοπατήματα και να φτάσουν στο απόλυτο των νικών, ισχυροποιώντας βαθμολογικά τη θέση τους ενόψει της 2ης φάσης και των νέων ομίλων που θα δημιουργηθούν. Να σημειωθεί ότι στην επόμενη φάση ο όμιλος της Εθνικής θα διασταυρωθεί με τον 4ο, στον οποίο θα αναμετρηθούν Ιταλία, Σλοβακία, Ρουμανία και Τουρκία.