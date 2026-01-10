37ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

Στο Βελιγράδι με ανοιχτούς λογαριασμούς η Εθνική

Eurokinissi

Επετειακό και με καινοτομίες

Με το «καλημέρα» του 2026 η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών «βουτάει στα βαθιά» προκειμένου να διεκδικήσει μία ακόμα διεθνή διάκριση για το πλούσιο παλμαρέ της, συμμετέχοντας στοπου διεξάγεται στοαπό 10 μέχρι 25 Γενάρη.

Με τον θεσμό να συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, η φετινή διοργάνωση του Βελιγραδίου έχει τον χαρακτήρα της επετειακής, αποκτώντας ιστορική σημασία τόσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και για τις ομάδες που θα κυνηγήσουν τη διάκριση. Σε αγωνιστικό επίπεδο, το «παρών» θα δώσουν 16 χώρες, αρκετές από τις οποίες συγκαταλέγονται στις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος και στις ισχυρότερες του χώρου, όπως η Ουγγαρία, η Σερβία, η Ιταλία, η Κροατία και, φυσικά, η Ελλάδα.

Παράλληλα, στη φετινή διοργάνωση θα υπάρχουν αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής, αφού με απόφαση της European Aquatics στον β' γύρο της διοργάνωσης για πρώτη φορά θα υπάρχει φάση ομίλων, καταργώντας τις νοκ άουτ διασταυρώσεις αλλά και την προημιτελική φάση. Συγκεκριμένα, οι 3 πρώτοι καθενός από τους 4 ομίλους της 1ης φάσης προκρίνονται στη 2η φάση, όπου δημιουργούνται δύο όμιλοι των 6 ομάδων έκαστος (ενοποιούνται ανά δύο οι όμιλοι της 1ης φάσης), με τις ομάδες να μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Από αυτές, οι 2 πρώτες ομάδες θα προκριθούν στα ημιτελικά και οι υπόλοιπες θα αγωνιστούν στους αγώνες κατάταξης.

Να σπάσει την ...κατάρα

Eurokinissi

Με εφαλτήριο την περσινή επιτυχία της κατάληψης της 3ης θέσης στον κόσμο και της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, αλλά και του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο (World Cup), η Εθνική ομάδα θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των διεθνών διακρίσεων για το ελληνικό ανδρικό πόλο. Η αποστολή της στο Βελιγράδι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς το ελληνικό συγκρότημα καλείται να σπάσει μια δυσμενή παράδοση: Είναι η μοναδική διοργάνωση στην οποία η Εθνική δεν έχει κατακτήσει μετάλλιο. Μάλιστα, δύο φορές, το 1999 και το 2016, η Ελλάδα είχε φτάσει στην τετράδα, αλλά είχε ηττηθεί στον μικρό τελικό.

Ετσι, στην πρωτεύουσα της Σερβίας η Εθνική θα εμφανιστεί για μία ακόμα φορά με υψηλές φιλοδοξίες, που φτάνουν μέχρι τη διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο της διοργάνωσης. Πέραν της συγκεκριμένης αποστολής, στο βάθος των ελληνικών βλέψεων η Εθνική θα κυνηγήσει στο Βελιγράδι να φτάσει στο πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση.

Με αισιοδοξία για το βήμα παραπάνω

Η βάση για τις ελληνικές προσδοκίες αυτήν τη φορά θεωρείται πιο στέρεη από ποτέ, με μπούσουλα τις περσινές σπουδαίες εμφανίσεις της ομάδας. Τόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος όσο και οι διεθνείς παίκτες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μερικές από τις καλύτερες ομάδες. Τα μέχρι τώρα δείγματα της προετοιμασίας της Εθνικής, που ξεκίνησε αρχές Δεκέμβρη, θεωρούνται θετικά, με τους παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να αντεπεξέρχονται με πολύ καλό βαθμό στα απαιτητικά τεστ που χρειάστηκε να δώσουν.





Ξεκίνημα σε βατό όμιλο

Ξεκινώντας με τη σπουδαία νίκη - έστω και σε φιλικό επίπεδο - επί της χρυσής Ολυμπιονίκη Σερβίας και φτάνοντας μέχρι την 3η θέση στο απαιτητικό τουρνουά του Τρεμπινιέ στη Γαλλία, που αποτέλεσε «πρόβα τζενεράλε», με νίκη επί της εξίσου ισχυρής Ισπανίας, η Εθνική άφησε σοβαρές υποσχέσεις ενόψει της αποστολής της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε σχετικές δηλώσεις του μπροστά στη συμμετοχή της ομάδας στους αγώνες του Βελιγραδίου ο Θ. Βλάχος δεν έκρυψε τις υψηλές φιλοδοξίες του ελληνικού συγκροτήματος, τονίζοντας παράλληλα ότι χρέος τόσο του ίδιου αλλά και των παικτών είναι να παρουσιάσουν μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία θα υποστηρίζει επαρκώς τα βασικά σημεία του παιχνιδιού της.

Στο πλαίσιο της 1ης φάσης η Εθνική θα βρεθεί στον 2ο όμιλο, μαζί με τη Σλοβενία, την Κροατία και τη Γεωργία, ομάδες που θεωρούνται στα μέτρα της Ελλάδας. Πρώτος στόχος των παικτών του Θ. Βλάχου είναι να αποφύγουν τα στραβοπατήματα και να φτάσουν στο απόλυτο των νικών, ισχυροποιώντας βαθμολογικά τη θέση τους ενόψει της 2ης φάσης και των νέων ομίλων που θα δημιουργηθούν. Να σημειωθεί ότι στην επόμενη φάση ο όμιλος της Εθνικής θα διασταυρωθεί με τον 4ο, στον οποίο θα αναμετρηθούν Ιταλία, Σλοβακία, Ρουμανία και Τουρκία.

Οι υπόλοιποι όμιλοι της 1ης φάσης: 1ος: Μάλτα, Γαλλία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία. 3ος: Ολλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Ισπανία.

Μπ. Τσ.