Σάββατο 10 Γενάρη 2026 - Κυριακή 11 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Το πρόγραμμα
  • 11/1: Σλοβενία - Κροατία (19.00), ΕΛΛΑΔΑ - Γεωργία (21.30 - ΕΡΤ2 Σπορ)
  • 14/1: Γεωργία - Κροατία (13.45), Σλοβενία - ΕΛΛΑΔΑ (16.15 - ΕΡΤ2 Σπορ)
  • 15/1: Σλοβενία - Γεωργία (19.00), ΕΛΛΑΔΑ - Κροατία (21.30 - ΕΡΤ2 Σπορ)
    

