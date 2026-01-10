Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)
Μανώλης Ζερδεβάς (Ολυμπιακός)
Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός)
Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)
Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης (Φερεντσβάρος)
Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)
Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)
Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)
Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)
Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός)
Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)
Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)
Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)
Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός)
Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη)