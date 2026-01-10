Σάββατο 10 Γενάρη 2026 - Κυριακή 11 Γενάρη 2026
Η αποστολή της Εθνικής
Τερματοφύλακες

Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)

Μανώλης Ζερδεβάς (Ολυμπιακός)

Περιφερειακοί

Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός)

Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)

Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης (Φερεντσβάρος)

Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)

Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)

Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)

Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)

Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός)

Φουνταριστοί / Αμυντικοί

Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)

Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός)

Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη)

    

