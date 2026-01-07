ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Κινητοποίηση σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών

Σε κινητοποίηση καλούν σήμερα Τετάρτη στις 11 π.μ. στο υπουργείο Εσωτερικών (Βασιλίσσης Σοφίας 15) το Σωματείο Καθαριστριών Δημόσιων Σχολείων Αθηνών και το Σωματείο Καθαριστριών Σχολείων Δημόσιας - Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ανεξάρτητου Αντικειμένου Πειραιά και Νήσων.

Τα Σωματεία καταγγέλλουν την επέκταση της εργασιακής ομηρίας, τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης, που οδηγεί σε μισθούς - ψίχουλα και έλλειψη δικαιωμάτων, την εντατικοποίηση κ.ά. Υπογραμμίζουν τη σκόπιμη υποβάθμιση της σχολικής καθαριότητας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τους εργολάβους, και τονίζουν πως αυτήν την πολιτική στηρίζει η πλειοψηφία των δημάρχων, αφού «αποδέχονται την υποχρηματοδότηση και μετατρέπουν την επισφάλεια σε καθημερινή αυθαιρεσία στους δήμους», λειτουργώντας «ως μακρύ χέρι του κράτους, πιέζοντας τους εργαζόμενους να "βγάλουν τη δουλειά" με λιγότερα άτομα, λιγότερα μέσα και λιγότερα δικαιώματα».

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η οποία έχει ζητήσει συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου την ώρα της κινητοποίησης, καλεί εργατικά σωματεία, Συλλόγους - Ενώσεις Γονέων και άλλους μαζικούς φορείς «να στηρίξουν τον αγώνα των σχολικών καθαριστών/τριών». Την κινητοποίηση στηρίζουν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Γ. Σεφέρης» και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής.

Τα Σωματεία απαιτούν: Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και με ενισχυμένη κρατική χρηματοδότηση. Αυξήσεις στους μισθούς 20%. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας να δίνονται στην ώρα τους. Καθηκοντολόγιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.