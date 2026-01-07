ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις αρχαιρεσίες που ξεκινούν το Σάββατο

Σε μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του που θα γίνουν το διάστημα 10 - 27 Γενάρη καλεί το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής απευθυνόμενο στους εργαζόμενους στα logistics, στις μεγάλες αποθήκες, στα εμπορικά καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και σε άλλες επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής.

Αναφερόμενο στη μέχρι τώρα δράση του, επισημαίνει ότι βρισκόταν σταθερά «με όσες δυνάμεις διαθέτουμε έξω από τους χώρους δουλειάς για να ενημερώνουμε τους συναδέλφους. Σταθήκαμε στο πλευρό συναδέλφων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εργοδοτική αυθαιρεσία, με απαράδεκτους εσωτερικούς κανονισμούς, με την εργοδοτική επιδίωξη να επιβάλει ωράρια - λάστιχο, με την απειλή της απόλυσης, όπως στο ΣΑΚΟΡΑΦΑ, στη SARMED και αλλού».

Σε περιστατικά όπως πυρκαγιές σε επιχειρήσεις έκανε παρεμβάσεις «για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, αφού η εργοδοσία αρνούνταν να σταματήσει την παραγωγή». Μαζί με άλλους φορείς πρωτοστάτησε σε αγώνες ενάντια σε πλειστηριασμούς, «διεκδικήσαμε και πετύχαμε ρυθμίσεις οφειλών για οικογένειες συναδέλφων που δέχονταν απειλές από τα κοράκια των funds».

Οπως τονίζει, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η άθλια προπαγάνδα των επιχειρηματικών ομίλων στα logistics ότι με τη στροφή στην πολεμική οικονομία τάχα «θα κερδίσουμε και εμείς καλύτερες θέσεις εργασίας». Είναι ένα τεράστιο ψέμα «με στόχο να στοιχηθούμε πίσω από τα δικά τους συμφέροντα, που για κέρδη των ομίλων κλείνουν συμφωνίες συμμετοχής στους πολεμικούς σχεδιασμούς με μεταφορά στρατιωτικού υλικού για το αιματοκύλισμα λαών».

Σήμερα - σημειώνει το Σωματείο - απαιτείται «να αλλάξει ο συσχετισμός στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, και η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά σε αυτό.

Γιατί στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδας μια σειρά αντεργατικά - αντιλαϊκά μέτρα η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής τα άφησε να περάσουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους άθλιους νόμους Χατζηδάκη - Γεωργιάδη, όπου δεν τόλμησαν να κηρύξουν ούτε για τα μάτια του κόσμου μια απεργία».

Πρόγραμμα των αρχαιρεσιών

Μέχρι και τις 16 Γενάρη το πρόγραμμα αρχαιρεσιών έχει ως εξής:

Σάββατο 10 Γενάρη,Ελευσίνα: Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ (Αισχύλου 10), 10.00 - 14.00 και 17.00 - 20.00. Ανω Λιόσια: Σωτήρη Πέτρουλα 20, 10.00 - 14.00 και 17.00 - 20.00.

Κυριακή 11 Γενάρη,Ελευσίνα: Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής (Χαριλάου 30), 10.00 - 14.00 και 17.00 - 20.00.

Τρίτη 13 Γενάρη,«Iron Mountain» (θέση Ρείκια), Ασπρόπυργος 12.00 - 14.00. Ελευσίνα, Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής (Χαριλάου 30), 17.00 - 20.00.

Τετάρτη 14 Γενάρη,αποθήκη «Sarmed», Μάνδρα, 11.00 - 13.00. Μάνδρα: Πολιτιστικό Κέντρο «Οικία Μπουμπούση», κεντρική πλατεία 17.00 - 20.00.

Πέμπτη 15 Γενάρη,«Praktiker», Μάνδρα, 12.00 - 14.00. Μαγούλα: ΚΑΠΗ, Καραϊσκάκη 3, 17.00 - 20.00.

Παρασκευή 16 Γενάρη, Ασπρόπυργος: Εθνικής Αντιστάσεως 2, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, 17.00 - 20.00.