ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καθεστώς πλήρους εργοδοτικής ασυδοσίας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής - ταχυμεταφορών

Την εργοδοτική αυθαιρεσία των εταιρειών ηλεκτρονικών πλατφορμών διανομής και ταχυμεταφοράς φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Ερώτηση αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι διανομείς που εργάζονται στις πλατφόρμες μέσω εργολάβων ζουν ένα καθεστώς πλήρους εργοδοτικής ασυδοσίας, με ευθύνη των εταιρειών «e-food» και «WOLT».

Μιλάμε για εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους μετανάστες, που δουλεύουν χωρίς ωράριο, πάνω από 10 ώρες την ημέρα με σοβαρό κίνδυνο εργατικού «ατυχήματος», κάτι που άλλωστε επιβεβαιώνεται από τα δεκάδες εργατικά «ατυχήματα» κάθε μήνα. Επίσης δεν παίρνουν τον μισθό και τα ένσημα που τους αναλογούν, ούτε τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, δεν λαμβάνουν Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, ούτε αποζημίωση για το όχημα το οποίο ανήκει στους ίδιους. Πληρώνονται «με το κομμάτι» και ο εργολάβος τους παρακρατεί από 25% έως 30% της αξίας των παραγγελιών, εκμεταλλευόμενος την εφαρμογή που τους έχουν παραχωρήσει οι πλατφόρμες, η οποία είναι ατομική για τον κάθε διανομέα, χωρίς όμως να συνδέεται με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με το πρόγραμμα εργασίας, χωρίς να καταγράφεται επί της ουσίας το ωράριο εργασίας των εργαζομένων. Οι ελλιπείς έλεγχοι της υποστελεχωμένης Επιθεώρησης Εργασίας, παρά τις συνεχείς εγκλήσεις των σωματείων, δεν έχουν λύσει το πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις από τις εταιρείες πραγματοποιούνται με βάση τον απαράδεκτο νόμο Χατζηδάκη, δηλαδή οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται ως freelancers - «συνεργάτες». Πρόκειται για ένα καθεστώς που καθιστά την εργασία τους «εξαρτημένη», εφόσον οι ίδιοι υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο από τις εταιρείες μέσω της εφαρμογής, με εκτεθειμένα προσωπικά δεδομένα, με καθορισμό του εργάσιμου χρόνου με έμμεσο και άμεσο τρόπο από τις πλατφόρμες. Την ίδια ώρα η αμοιβή τους, όπως και η διεύθυνση και οργάνωση συνολικά της εργασίας τους, καθορίζεται από τις εργοδότριες εταιρείες. Η εργασία τους στην πράξη είναι εξαρτημένη, αλλά στερούνται των σχετικών εργατικών δικαιωμάτων (άδειες, δώρα εορτών κ.λπ.), με συνέπεια πολλοί να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών και να μένουν ακάλυπτοι σε περίπτωση εργατικού «ατυχήματος» και ασθένειας. Αλλωστε, εργάζονται σε όλες τις καιρικές συνθήκες, χωρίς καμία διασφάλιση και κανένα μέτρο υγείας και ασφάλειας.

Επιπλέον το εισόδημά τους ολοένα και ροκανίζεται όχι μόνο από τον πληθωρισμό αλλά και από τις πολιτικές των πλατφορμών, που δεν διασφαλίζουν εγγυημένη αμοιβή με βάση τις ώρες που εργάζονται οι διανομείς και που μειώνουν συνεχώς τις σχετικές αποζημιώσεις ανά παραγγελία και χιλιομετρική απόσταση, σε αντίθεση ακόμα και με τις έστω μικρές, αναιμικές αυξήσεις του βασικού μισθού.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν η Επίκαιρη Ερώτηση του Κόμματος καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου:

- Να σταματήσει η αυθαιρεσία των εργοδοτριών εταιρειών στις πλατφόρμες και να διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που εργάζονται μέσω εργολάβων.

- Να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των διανομέων με το καθεστώς του «συνεργατικού» μοντέλου freelancer, όσον αφορά τη διασφάλιση της βασικής εγγυημένης αμοιβής με βάση τις ώρες που εργάζονται, τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, όπως διεκδικούν τα σωματεία τους.