Ξεκινά σήμερα η απεργία στις λαϊκές αγορές

Κάλεσμα καθολικής συμμετοχής στην απεργία διαρκείας των λαϊκών αγορών, που ξεκινά σήμερα, και στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση, στις 10 π.μ. στο υπουργείο Οικονομικών, απευθύνει η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση στο εισόδημα, με την πρόταση νόμου που ετοιμάζει για «λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς», και θυμίζοντας ότι είναι μια «ξαναζεσταμένη σούπα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», για λαϊκές αγορές χωρίς επαγγελματίες.

Επίσης η κυβέρνηση καθιστά υποχρεωτική τη μετατροπή όλων των αδειών σε ψηφιακές το αργότερο σε 5 χρόνια και θεσμοθετεί νέο χαράτσι 3% επί του ημερήσιου τέλους υπέρ της συνομοσπονδίας (διατηρεί και το 5% υπέρ των ομοσπονδιών).

Οι νέες ρυθμίσεις - επισημαίνει η Επιτροπή Αγώνα - δεν αλλάζουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νόμου 4849/21 και θα προσαρμόσουν ταχύτερα τις λαϊκές αγορές σε ένα πιο «επιχειρηματικό» μοντέλο, μακριά από τον κοινωνικό τους ρόλο, της προσφοράς φτηνών και καλής ποιότητας προϊόντων, και της λειτουργίας τους σαν μια διέξοδο της μικρής αγροτικής παραγωγής. «Σε συνδυασμό με τη νέα ΚΑΠ και τις πολιτικές της ΕΕ, θα βρεθούμε σε νέα αδιέξοδα», προσθέτει, ενώ αναδεικνύει ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι ρυθμίσεις θα μειώσουν δήθεν τις τιμές των προϊόντων «συνυπογράφει συμφωνίες τύπου Mercosur, οι οποίες θα πλημμυρίσουν την αγορά με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, βγάζοντας από τη μέση τους βιοπαλαιστές αγρότες και παραγωγούς, προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Η Επιτροπή Αγώνα προβάλλει διεκδικήσεις όπως: Να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα ψηφιακά δελτία αποστολής για τις λαϊκές αγορές. Κατάργηση του νέου φορολογικού νόμου και κάθε είδους τεκμηρίου φορολόγησης, μοναδική πηγή φορολόγησης τα βιβλία εσόδων εξόδων. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής. Οχι στη νέα ΚΑΠ της ΕΕ. Κατώτατες εγγυημένες τιμές που να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση.