SUPER LEAGUE

Ρεβεγιόν στην κορυφή για την ΑΕΚ

Eurokinissi

Αλλαγή δεδομένων στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League επιφύλαξε το φινάλε της αγωνιστικής δράσης για το 2025 με τη 15η αγωνιστική. Πλέον κερδισμένη ήταν η ΑΕΚ, που μετά τη νίκη της επί του ΟΦΗ πέρασε μόνη 1η, εκμεταλλευόμενη το εντός έδρας στραβοπάτημα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά. Στο ντέρμπι του προγράμματος ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού και μείωσε την απόσταση από τη 2η θέση.

Στην «ΟPAP Arena» η ΑΕΚ με άλλη μια ανατροπή επιβλήθηκε 2-1 του ΟΦΗ (Λιούμπισιτς 54', Γιόβιτς 67' - Σαλτσέδο 2'), φτάνοντας στην 7η συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και διευρύνοντας το αήττητο σερί της το τελευταίο διάστημα στα 13 ματς (12 νίκες - 1 ισοπαλία). Στο πρώτο μέρος οι Κρητικοί, σε μία από τις καλύτερες φετινές τους εμφανίσεις, προηγήθηκαν με το «καλημέρα» και στη συνέχεια είχαν και δοκάρι, πάλι με τον Σαλτσέδο, ενώ η «Ενωση» έχασε πέναλτι (ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα άουτ) και της ακυρώθηκαν 3 γκολ μέσω VAR. Τελικά οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις στο δεύτερο μέρος, ανεβάζοντας την απόδοσή τους και κυριαρχώντας για τουλάχιστον ένα 20λεπτο. Να σημειωθεί πάντως ότι ο ΟΦΗ φωνάζει για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πήρε άλλο ένα φετινό ντέρμπι (το 4ο από τα 5), νικώντας 2-0 τον Παναθηναϊκό (Κωνσταντέλιας 39', Μύθου 53') και μάλιστα εύκολα, καθώς κυριάρχησε σε όλους τους τομείς. Οι δε «πράσινοι» συνέχισαν τις κακές εμφανίσεις και ουσιαστικά δεν κατάφεραν να απειλήσουν καθόλου. Η νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακά του, Παβλένκα, μετά από σύγκρουση με τον Σβιντέρσκι.

Η έκπληξη της αγωνιστικής έγινε στο Φάληρο, με την αξιόμαχη Κηφισιά να υποχρεώνει τον Ολυμπιακό σε ισοπαλία 1-1 (Ταρεμί 19' πέναλτι - Παντελίδης 23') και να τον ρίχνει από την κορυφή. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν άμεσα το γκολ με το οποίο είχαν προηγηθεί οι «ερυθρόλευκοι» και έδειξαν χαρακτήρα ειδικά στα τελευταία λεπτά, παρά την αποβολή του Παντελίδη, παίρνοντας τον πολύτιμο βαθμό. Από την άλλη ο Ολυμπιακός, παρότι ειδικά στην επανάληψη είχε τα «ηνία», δεν μπόρεσε να απειλήσει με αξιώσεις, υστερώντας στην τελική προσπάθεια, ενώ εξέφρασε παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Στις Σέρρες ο Λεβαδειακός νίκησε τον Πανσεραϊκό με 2-0 (Βέρμπιτς 57', Πεντρόζο 89') και εδραιώθηκε στην 4η θέση. Στο κυνήγι μιας θέσης στην τετράδα με αξιώσεις διατηρήθηκε ο Βόλος, μετά τη νίκη του με 1-0 επί του Παναιτωλικού (Μαρτίνεθ 66'). Βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα πήρε ο Αρης με σπουδαίο «διπλό» στην Τρίπολη, 1-0 τον Αστέρα (Ιβάνοφ 22' αυτογκόλ). Τέλος, ΑΕΛ και Ατρόμητος «κόλλησαν» στο 0-0 στη Λάρισα.

Η βαθμολογία: ΑΕΚ 37, Ολυμπιακός 36, ΠΑΟΚ 35, Λεβαδειακός 28, Βόλος 25, Παναθηναϊκός 22, Αρης 20, Κηφισιά 18, Παναιτωλικός 15, Αστέρας Τρίπολης 13, Ατρόμητος 12, ΟΦΗ 12, ΑΕΛ 8, Πανσερραϊκός 5 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).