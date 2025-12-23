Αν και με αρκετό άγχος, ΑΕΚ και Αρης πήραν σημαντικές νίκες στην 11η αγωνιστική της Basket League, στην προσπάθειά τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα. Η «Ενωση» έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στην αξιόμαχη Μύκονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, τελικά όμως νίκησε 77-76 και παρέμεινε 4η. Στο δε Αλεξάνδρειο, στο πλέον συναρπαστικό ματς της αγωνιστικής, ο Αρης επικράτησε του Περιστερίου με 81-76 στην παράταση (60-60 η κανονική διάρκεια), διατηρώντας τις δικές του βλέψεις τετράδας.
Τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισε ο ΠΑΟΚ, νικώντας 108-88 τον ουραγό Πανιώνιο και παραμένοντας μόνος 3ος. Το αήττητό του διατήρησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 100-85 του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ. Στο κατόπι των «ερυθρολεύκων» εξακολούθησε να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 97-82 τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ. Βαθμολογική ανάσα πήρε η Καρδίτσα, επικρατώντας 103-87 του Αμαρουσίου εντός έδρας.