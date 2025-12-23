Τρίτη 23 Δεκέμβρη 2025
BASKET LEAGUE
Σημαντικές νίκες για τους «κιτρινόμαυρους»

Αν και με αρκετό άγχος, ΑΕΚ και Αρης πήραν σημαντικές νίκες στην 11η αγωνιστική της Basket League, στην προσπάθειά τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα. Η «Ενωση» έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στην αξιόμαχη Μύκονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, τελικά όμως νίκησε 77-76 και παρέμεινε 4η. Στο δε Αλεξάνδρειο, στο πλέον συναρπαστικό ματς της αγωνιστικής, ο Αρης επικράτησε του Περιστερίου με 81-76 στην παράταση (60-60 η κανονική διάρκεια), διατηρώντας τις δικές του βλέψεις τετράδας.

Τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισε ο ΠΑΟΚ, νικώντας 108-88 τον ουραγό Πανιώνιο και παραμένοντας μόνος 3ος. Το αήττητό του διατήρησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 100-85 του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ. Στο κατόπι των «ερυθρολεύκων» εξακολούθησε να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 97-82 τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ. Βαθμολογική ανάσα πήρε η Καρδίτσα, επικρατώντας 103-87 του Αμαρουσίου εντός έδρας.

  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 22, Παναθηναϊκός 19, ΠΑΟΚ 18, ΑΕΚ 16, Αρης 15, Προμηθέας Πάτρας 15, Περιστέρι 15, Μύκονος 14, Ηρακλής 14, Καρδίτσα 14, Μαρούσι 12, Κολοσσός Ρόδου 12, Πανιώνιος 12.
    

