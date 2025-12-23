VOLLEYLEAGUE

Ξέφυγε ο Μίλωνας στην κορυφή

Τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα της Volleyleague κέρδισε ο Μίλωνας, νικώντας 3-0 σετ τον Φοίνικα Σύρου (25-13, 25-23, 25-21) για την 8η και προτελευταία αγωνιστική του α' γύρου. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρέμεινε στην κορυφή και με διαφορά ασφαλείας (+4) από τους διώκτες της, και κυρίως τον 2ο Παναθηναϊκό, ο οποίος τα βρήκε σκούρα στο άλλο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, απέναντι στον Πανιώνιο, τον οποίο νίκησε μεν με 3-2 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15) αλλά έχασε το «τρίποντο» στη βαθμολογία. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός συνέχισαν να μοιράζονται την 3η θέση, νικώντας ο πρώτος τον Φλοίσβο εντός έδρας με 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 26-24) και ο δεύτερος τον ΟΦΗ εκτός έδρας επίσης με 3-1 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25). Την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Καλαμάτα, που επιβλήθηκε εντός έδρας της Κηφισιάς με 3-0 σετ (25-19, 25-22, 26-24).