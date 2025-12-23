EUROLEAGUE

Δοκιμασία του Παναθηναϊκού στο Κάουνας

Με στόχο να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις απόψε στο Κάουνας (20.00 - Novasports Prime) για τη 18η αγωνιστική, η οποία - σημειωτέον - θα διεξαχθεί σε δύο δόσεις, σήμερα και την Παρασκευή 26 Δεκέμβρη.

Οι «πράσινοι», 3οι με 11-6 (μαζί με τη Βαλένθια), ταξίδεψαν στη Λιθουανία με τον αέρα των δύο πολύ σημαντικών επιτυχιών απέναντι σε Φενερμπαχτσέ και Χάποελ Τελ Αβίβ, και απόψε επιδιώκουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους. Ζητούμενο είναι και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η ψυχολογία της ομάδας, καθώς έπεται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στο ξεκίνημα του νέου έτους (2 Γενάρη).

Από τον Παναθηναϊκό θα απουσιάσει ο Σλούκας, λόγω ενοχλήσεων.

Αλλα σημερινά ματς: Ντουμπάι - Αρμάνι Μιλάνο (18.00 - Novasports 2), Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα (19.45 - Novasports 4), Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ (21.30 - Novasports Start), Βιλερμπάν - Εφές (21.45 - Novasports 5), Παρί - Ερυθρός Αστέρας (21.45 - Novasports 3).