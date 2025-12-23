ΠΑΤΡΑ

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Νέα σοβαρά επεισόδια σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σημειώθηκαν το Σάββατο στην Πάτρα, στο γήπεδο των Ζαρουχλέικων, μετά το ματς Ατρόμητος - Αχαϊκή για την Α' ΕΠΣ Αχαΐας.

Με τη λήξη του αγώνα, που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με σκορ 1-0 με γκολ στο 95ο λεπτό, ομάδα περίπου 20 - 30 ατόμων, στην πλειοψηφία τους φορώντας κουκούλες, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο από την κεντρική είσοδο του γηπέδου και άρχισαν να χτυπούν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Για λίγα λεπτά επικράτησε πανικός, καθώς εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο γήπεδο πολλοί φίλαθλοι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, καθώς και παράγοντες των δύο ομάδων, και χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία για να σταματήσουν τα επεισόδια.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύ σοβαρό περιστατικό παρόμοιας βίας, μετά τον αγώνα Πάτρα 2005 - ΑΕ Αιγίου πριν περίπου δύο μήνες.