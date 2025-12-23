SUPER LEAGUE 2

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση και στους δύο ομίλους της Super League 2 μετά τη 15η αγωνιστική, καθώς τόσο οι πρωτοπόροι όσο και οι ομάδες που τους ακολουθούν συνέχισαν νικηφόρα. Στον 1ο όμιλο ο Ηρακλής επικράτησε στην κόντρα της Θεσσαλονίκης, 2-1 τον ΠΑΟΚ Β' σε ένα ματς με πολλή ένταση στο φινάλε, ενώ η Καλαμάτα συνέχισε τη μοναχική πορεία της στην κορυφή του 2ου ομίλου, νικώντας 2-0 την Athens Kallithea.

Τα άλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2, Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0, Καβάλα - Νίκη Βόλου 2-2, Αστέρας Τρίπολης Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 37 βαθμούς και ακολουθούν η Αναγέννηση Καρδίτσας με 36 και η Νίκη Βόλου με 32.

2ος όμιλος

Μαρκό - Χανιά 2-0, Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 1-1, Παναργειακός - Ολυμπιακός Β' 1-2, Πανιώνιος - Αιγάλεω 1-0.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 41 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 39 και η Μαρκό με 28.