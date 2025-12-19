Τα παραπάνω ανέδειξε σε δηλώσεις του και ο Πέτρος Κρίκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης και προπονητής του τμήματος Πάλης της ΕΑΛ, αναφέροντας πως «με τη διαμαρτυρία μας αυτή εκφράζουμε για άλλη μια φορά την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόθεση του υπουργείου και της κυβέρνησης να κοστολογεί τα δημόσια αθλητικά κέντρα», ενώ πρόσθεσε ότι «πρόκειται για απαράδεκτη πρόθεση, που πρέπει να αποσύρει η κυβέρνηση, γιατί τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν είναι επιχειρήσεις και ο αθλητισμός δεν είμαι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα. Είμαστε αποφασισμένοι να μη συμμορφωθούμε και να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, δηλαδή να παραχωρούνται οι εγκαταστάσεις δωρεάν, γιατί τα σωματεία σήμερα στενάζουν».
Ο Π. Κρίκης στάθηκε επίσης στην άμεση ανάγκη βελτίωσης των εγκαταστάσεων αλλά και δημιουργίας νέων χώρων άθλησης, επισημαίνοντας πως «θεωρούμε ότι οι εγκαταστάσεις χρειάζονται άμεση βελτίωση και παλεύουμε για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου, για επιδιορθώσεις στο κολυμβητήριο στη στέγη και στις κερκίδες, όπως και στο στάδιο "Αλκαζάρ"».