ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παράσταση διαμαρτυρίας για τις υπέρογκες αυξήσεις στο ΕΑΚ

Παρέμβαση στις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΚ Λάρισας πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι οι εκπρόσωποι πάνω απόπου μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής την οποία συγκρότησαν πρόσφατα διεκδικούν να μην περάσει η απαράδεκτη εγκύκλιος του υπουργείου Αθλητισμού που αυξάνει μέχρι και 900% για τα αθλητικά σωματεία το κόστος χρήσης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες. Στην παρέμβασή τους οι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων κατήγγειλαν την πολιτική που εμπορευματοποιεί το αναφαίρετο δικαίωμα του λαού στον αθλητισμό και την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη, και απαίτησαν την άμεση αναβάθμισή τους.

Τα παραπάνω ανέδειξε σε δηλώσεις του και ο Πέτρος Κρίκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης και προπονητής του τμήματος Πάλης της ΕΑΛ, αναφέροντας πως «με τη διαμαρτυρία μας αυτή εκφράζουμε για άλλη μια φορά την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόθεση του υπουργείου και της κυβέρνησης να κοστολογεί τα δημόσια αθλητικά κέντρα», ενώ πρόσθεσε ότι «πρόκειται για απαράδεκτη πρόθεση, που πρέπει να αποσύρει η κυβέρνηση, γιατί τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν είναι επιχειρήσεις και ο αθλητισμός δεν είμαι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα. Είμαστε αποφασισμένοι να μη συμμορφωθούμε και να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, δηλαδή να παραχωρούνται οι εγκαταστάσεις δωρεάν, γιατί τα σωματεία σήμερα στενάζουν».

Ο Π. Κρίκης στάθηκε επίσης στην άμεση ανάγκη βελτίωσης των εγκαταστάσεων αλλά και δημιουργίας νέων χώρων άθλησης, επισημαίνοντας πως «θεωρούμε ότι οι εγκαταστάσεις χρειάζονται άμεση βελτίωση και παλεύουμε για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου, για επιδιορθώσεις στο κολυμβητήριο στη στέγη και στις κερκίδες, όπως και στο στάδιο "Αλκαζάρ"».