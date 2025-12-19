ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το «παζλ» των πλέι οφ

Με τη διεξαγωγή των τριών εξ αναβολής αγώνων που απέμεναν ολοκληρώθηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα τελευταία αποτελέσματα επέφεραν αλλαγές, με τον Ολυμπιακό να νικά τον Ηρακλή με το ευρύ 6-0 και να καταλαμβάνει την 1η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να ανέβει ψηλότερα από την 4η θέση, παρά την εκτός έδρας νίκη του με 2-1 επί της Καβάλας. Τέλος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Μαρκό στην Τούμπα αλλά αυτό δεν του έφτασε για να πλασαριστεί ψηλότερα και έμεινε στην 8η θέση, ισοβαθμώντας με τον Βόλο, αλλά με την ομάδα της Μαγνησίας να υπερτερεί.

Τα ζευγάρια στα πλέι οφ

Οι ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη τετράδα, Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, πήραν απευθείας την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ αυτές που κατέλαβαν τις θέσεις 5 έως 12 θα κοντραριστούν σε μονούς αγώνες πλέι οφ στις αρχές Γενάρη για τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της οκτάδας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία, δηλαδή στις θέσεις 5 έως 8.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των πλέι οφ:

6 Γενάρη: Αρης - Παναιτωλικός, Βόλος - Κηφισιά, ΠΑΟΚ - Ατρόμητος.

7 Γενάρη: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης.

Πιθανότητες για απανωτά ντέρμπι

Ιδιαίτερα πιθανό είναι το ενδεχόμενο για δυνατές κόντρες στα προημιτελικά, αφού ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός εκείνον του ζευγαριού Αρης - Παναιτωλικός. Μάλιστα οι νικητές των δύο αυτών συναντήσεων για την οκτάδα θα αποτελέσουν το ζευγάρι του ενός από τους δύο ημιτελικούς. Από τους λεγόμενους ισχυρούς κερδισμένη θεωρητικά είναι η ΑΕΚ, η οποία στην οκτάδα θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης, με το μονοπάτι μέχρι τον τελικό να θεωρείται ότι είναι στα μέτρα της.