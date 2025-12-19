FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Φινάλε πρόκρισης για τον Προμηθέα

Την πρόκριση στα πλέι οφ του FIBA Champions League εξασφάλισε στο φινάλε της φάσης των ομίλων ο Προμηθέας Πάτρας, μετά τη σημαντική εντός έδρας νίκη του με 111-95 επί της Ρίτας Βίλνιους για την 6η αγωνιστική του 1ου ομίλου. Ετσι οι Πατρινοί με απολογισμό 3-3 προκρίθηκαν στον έξτρα γύρο των πλέι οφ, όπου κόντρα στη γαλλική Σαλόν Σαονέ θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16» σε σειρά αγώνων για δύο νίκες (best of three).

Για την ίδια διοργάνωση η Καρδίτσα γνώρισε βαριά αλλά ανώδυνη ήττα (καθώς έχει ήδη προκριθεί στα πλέι οφ) με 114-85 από την κάτοχο του τίτλου Μάλαγα. Η θεσσαλική ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση του 7ου ομίλου, και στα πλέι οφ θα αναμετρηθεί με τη γερμανική Βίσμπουργκ.

Να σημειωθεί ότι από ελληνικής πλευράς έχει προκριθεί απευθείας στους «16» η ΑΕΚ, που τερμάτισε 1η στον 6ο όμιλο με απολογισμό 6-0.