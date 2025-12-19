VOLLEYLEAGUE

Aνέβηκε 3ος ο Ολυμπιακός

Στην 3η θέση της βαθμολογίας της Volleyleague ανδρών ανέβηκε ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή εκτός έδρας νίκη του επί του Φλοίσβου με 3-2 σετ (17-25, 26-24, 19-25, 29-27, 15-12) σε ένα συναρπαστικό εξ αναβολή ματς για την 3η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 13 βαθμούς και έπιασαν τον 2ο ΠΑΟΚ, ωστόσο η μη επίτευξη «καθαρής» νίκης και «τριπόντου» τους στέρησε την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους τον «Δικέφαλο του Βορρά». Οι δυο τους βρίσκονται στο κατόπι του πρωτοπόρου Μίλωνα, που έχει 19 βαθμούς, και του 2ου Παναθηναϊκού που ακολουθεί με 16. Από την πλευρά του ο Φλοίσβος με τον 1 βαθμό που κέρδισε ανέβηκε στους 4 και στην 9η θέση.

Στο χθεσινό ματς ο Ολυμπιακός τα βρήκε αρκετά σκούρα απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, με τους γηπεδούχους να προηγούνται δυο φορές, με 1-0 και 2-1 σετ, αλλά τους φιλοξενούμενους να απαντούν και τις δυο φορές και να οδηγούν το ματς στο τάι μπρέικ. Και εκεί οι δύο ομάδες έδωσαν μάχη για την επικράτηση, με τον Ολυμπιακό να διαθέτει τις λύσεις στους κρίσιμους τελευταίους πόντους και να παίρνει τη νίκη.