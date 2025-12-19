FIBA EUROPE CUP

Διπλή ελληνική επιτυχία

Το 2 στα 2 στους ομίλους τους για τη φάση των «16» του FIBA Europe Cup έκαναν οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, ΠΑΟΚ και Περιστέρι.

Ο περσινός φιναλίστ ΠΑΟΚ πήρε σημαντική νίκη 70-62 επί της Σπόρτιγκ στην Πορτογαλία, έχοντας ως κορυφαίο τον Μπριν Ταϊρί, και εξακολουθεί να φιγουράρει στην κορυφή του 6ου ομίλου, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες του για πρόκριση στα προημιτελικά.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το Περιστέρι, που παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης μέσα από τον 5ο όμιλο μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη του με 99-84 επί της ιταλικής Σάσαρι, όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Βαν Τούμπεργκεν με 27 πόντους.