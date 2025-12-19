ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ

Μονόδρομος η αντίδραση

Ψάχνοντας αντίδραση μετά τη νέα ήττα του στη Euroleague, από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ την προηγούμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός και πάλι στο Φάληρο φιλοξενεί απόψε τη Βιλερμπάν (21.15 - Novasports Prime) για τη 17η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι», που στα τελευταία 4 ματς μετρούν 3 ήττες (ενώ έχει αναβληθεί και αυτό με τη Φενερμπαχτσέ), έχουν πέσει στο 9-7 και στη 10η θέση της βαθμολογίας. Κόντρα στον φετινό «αδύναμο κρίκο» της διοργάνωσης, την ουραγό Βιλερμπάν (20ή με 4-12), η νίκη είναι το αποκλειστικό ζητούμενο για την ελληνική ομάδα προκειμένου να ανέβει βαθμολογικά, αλλά και να πάρει ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια.

Στις δηλώσεις του μπροστά στον αποψινό αγώνα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας αρχικά στάθηκε στα λάθη που έγιναν από τους παίκτες του και στοίχισαν στο ματς με τη Βαλένθια. Οπως είπε, η νίκη απόψε είναι μονόδρομος, αφού τα θετικά αποτελέσματα - εξήγησε - είναι αυτά που φτιάχνουν και την ψυχολογία, αποτελώντας εφαλτήριο για τη συνέχεια. Τη δε Βιλερμπάν ο Ελληνας κόουτς τη χαρακτήρισε - παρά τον αρνητικό της απολογισμό μέχρι τώρα - συμπαγή ομάδα, που δείχνει σκληρότητα στα παιχνίδια της, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού το ματς αυτό κρύβει αρκετές παγίδες όπως εκτίμησε.

Πέρα από τους γνωστούς απόντες Φαλ και Εβανς, για άλλη μια φορά θα απουσιάσουν για τον Ολυμπιακό και οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ αναβολή για τον αγώνα με τον Κολοσσό για το πρωτάθλημα πήρε το ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντος Μόντε Μόρις.