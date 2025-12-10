ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συντονίζονται απέναντι στις αυξήσεις χρήσης των δημόσιων Αθλητικών Κέντρων

Εκπρόσωποι άνω των 20 αθλητικών σωματείων της Λάρισας που προπονούνται στο κλειστό της Νεάπολης, αλλά και στο κλειστό του Αγίου Θωμά, συμμετείχαν σε σύσκεψη συντονισμού την περασμένη Παρασκευή προκειμένου να συζητήσουν τη στάση τους για την εγκύκλιο του υπουργείου Αθλητισμού, που φέρνει αδιανόητες αυξήσεις στη χρήση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων της πόλης.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Αθλητισμού επιβάλλει δραματικές αυξήσεις στα τέλη χρήσης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων (ΕΑΚ). Η απόφαση, που ελήφθη το καλοκαίρι και έγινε γνωστή τώρα, προβλέπει χρεώσεις που φτάνουν ακόμα και τα 900 ευρώ ετησίως για μία μόνο προπόνηση την εβδομάδα σε κλειστά γυμναστήρια, όπως του Αγίου Θωμά και της Νεάπολης Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσά πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τις ώρες προπόνησης, ενώ επιβάλλονται και επιπλέον 50 ευρώ ανά αγώνα. Τα σωματεία, που ήδη αντιμετωπίζουν ελάχιστες επιχορηγήσεις, ελάχιστους χορηγούς και υψηλά λειτουργικά έξοδα, χαρακτηρίζουν τις χρεώσεις «εξωπραγματικές» και προειδοποιούν για «ταφόπλακα» στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Τονίζουν πως την ώρα που τα λειτουργικά έξοδα των συλλόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η επιχορήγηση είναι είδος προς εξαφάνιση, η κυβέρνηση με την εγκύκλιο αυτή τους φέρνει αντιμέτωπους με αδιανόητες αυξήσεις προκειμένου να τους παραχωρούνται οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις για τις προπονητικές ανάγκες και τους αγώνες τους.

Στη σύσκεψη συντονισμού που έγινε οι σύλλογοι αποφάσισαν να συγκροτήσουν κοινό μέτωπο απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη, που μπορεί να οδηγήσει σε «έξωση» των συλλόγων από τα γήπεδα, με μεγάλο αντίκτυπο στους αθλητές, στις αθλήτριες, συνολικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.