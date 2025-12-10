ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Απτόητος ο Παναθηναϊκός στη Volleyleague

Eurokinissi Sports

Ποδόσφαιρο: Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή

Ακάθεκτος συνεχίζει στην κορυφή της Volleyleague γυναικών ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για την 8η αγωνιστική πήρε σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1 σετ (22-25, 25-18, 25-23, 25-22) στο Μετς, στο ντέρμπι «αιωνίων» που δέσποζε στο πρόγραμμα της αγωνιστικής. Οι «πράσινες» έχασαν το πρώτο σετ, στη συνέχεια όμως βελτίωσαν αισθητά την απόδοσή τους και κάνοντας ανατροπή έφτασαν σε «καθαρή» νίκη, χάρη στην οποία διατηρήθηκαν αήττητες και πρωτοπόροι, ενώ επιπλέον απέκτησαν πρακτικό και ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι του βασικού τους αντιπάλου στην κούρσα για τον τίτλο. Πάντως δεν έλειψε η ένταση από τις εξέδρες, με τον Ολυμπιακό να καταγγέλλει επίθεση στις παίκτριες της ομάδας κατά την άφιξή τους στο γήπεδο. Κατά τ' άλλα, στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής περιλαμβάνεται η πολύτιμη νίκη του Πανιωνίου επί του Μίλωνα με 3-0 (25-20, 25-20, 25-17) στην τοπική κόντρα της Νέας Σμύρνης, που διατήρησε τις «κυανέρυθρες» στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Αλλα αποτελέσματα: ΖΑΟΝ - Αρης 3-1 (25-20, 24-26, 25-18, 25-15), ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας 2-3 (25-22, 18-25, 25-21, 21-25, 13-15), ΑΕΚ - Θέτις 3-0 (25-10, 25-18, 25-17), Hλυσιακός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-20, 25-16, 25-16). Στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 21 βαθμούς, 2ος είναι ο Ολυμπιακός με 19 και ακολουθούν Πανιώνιος και ΖΑΟΝ έχοντας από 18.

Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League ποδοσφαίρου γυναικών επιφύλαξε η 10η αγωνιστική, με την οποία το πρωτάθλημα επέστρεψε στη δράση μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Πιο κερδισμένος ήταν ο ΠΑΟΚ, που επικρατώντας 3-1 του ΟΦΗ βρέθηκε μόνος 1ος, χάρη και στο στραβοπάτημα της μέχρι πρότινος πρωτοπόρου ΑΕΚ, η οποία κόλλησε στο 1-1 με τον Βόλο. Αλλα αποτελέσματα: ΡΕΑ - Αγία Παρασκευή 1-0, Βόλος 2004 - Τρίκαλα 0-1, Αστέρας Τρίπολης - Νέες Ατρομήτου 5-1, Κηφισιά - Παναθηναϊκός 1-3, Αχαρναϊκός - Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3 άνευ αγώνα.

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ με 28 βαθμούς και ακολουθούν η ΑΕΚ με 27, ο Αστέρας Τρίπολης με 25 και ο ΟΦΗ με 20.

Μπάσκετ: Με νίκες συνέχισαν οι «αιώνιοι»

Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκε η Α1 μπάσκετ γυναικών, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να έχουν εύκολο έργο στην 9η αγωνιστική, επικρατώντας ο πρώτος της Νέας Ιωνίας με 88-43 και ο δεύτερος του Πανσερραϊκού με 78-66. Στα αξιοσημείωτα και το σπουδαίο «διπλό» του ΠΑΣ Γιάννινα στη Βούλα, 75-68 τον Πρωτέα. Στο ντέρμπι των ουραγών η Ανόρθωση Βόλου πήρε πολύτιμη νίκη 72-71 επί του Αμύντα, ενώ ο Παναθλητικός επιβλήθηκε 85-70 του ΠΑΟΚ. Ρεπό είχε ο Αθηναϊκός. Στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 16 βαθμούς και ακολουθούν Αθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΣ Γιάννινα έχοντας από 15.