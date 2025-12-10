Ζωντανές διατήρησε τις ελπίδες του για συνέχεια στο φετινό Champions League ο Ολυμπιακός, μετά την πολύτιμη χθεσινή του νίκη με 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα του Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της League Phase. Ηταν η πρώτη νίκη για τους «ερυθρόλευκους», που έφτασαν έτσι τους 5 βαθμούς και διατηρούνται στο κυνήγι για μια θέση στην 24άδα, που οδηγεί σε συμμετοχή στα πλέι οφ για τους «16». Τώρα οι πρωταθλητές Ελλάδας χρειάζονται 2 στα 2 στα εναπομείναντα ματς τον Γενάρη με αντιπάλους τη Λεβερκούζεν εντός έδρας και τον Αγιαξ εκτός έδρας, κάτι που θεωρητικά τους αρκεί ώστε να συνεχίσουν στη διοργάνωση.
Στο χθεσινό ματς ο Ολυμπιακός κυριάρχησε επιθετικά, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες (μεταξύ άλλων είχε δύο δοκάρια), καθώς έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Αναρμπέκοφ, ο οποίος κράτησε όρθια την Καϊράτ πραγματοποιώντας σωτήριες επεμβάσεις. Στην επανάληψη, ωστόσο, οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ (Στρεφέζα, Ταρεμί) έδωσαν νέα πνοή στην επίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος στο τελευταίο 20λεπτο ενέτεινε την πίεσή του και τελικά βρήκε τη λύση με γκολ του Ορτέγκα στο 76'. Στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη η ελληνική ομάδα έχασε κι άλλες ευκαιρίες προκειμένου να αυξήσει τον δείκτη του σκορ.