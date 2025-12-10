ΚΑΪΡΑΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

Εμεινε ... ζεστός και ελπίζει

Ζωντανές διατήρησε τις ελπίδες του για συνέχεια στο φετινό Champions League ο Ολυμπιακός, μετά την πολύτιμη χθεσινή του νίκη με 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα του Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της League Phase. Ηταν η πρώτη νίκη για τους «ερυθρόλευκους», που έφτασαν έτσι τους 5 βαθμούς και διατηρούνται στο κυνήγι για μια θέση στην 24άδα, που οδηγεί σε συμμετοχή στα πλέι οφ για τους «16». Τώρα οι πρωταθλητές Ελλάδας χρειάζονται 2 στα 2 στα εναπομείναντα ματς τον Γενάρη με αντιπάλους τη Λεβερκούζεν εντός έδρας και τον Αγιαξ εκτός έδρας, κάτι που θεωρητικά τους αρκεί ώστε να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Στο χθεσινό ματς ο Ολυμπιακός κυριάρχησε επιθετικά, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες (μεταξύ άλλων είχε δύο δοκάρια), καθώς έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Αναρμπέκοφ, ο οποίος κράτησε όρθια την Καϊράτ πραγματοποιώντας σωτήριες επεμβάσεις. Στην επανάληψη, ωστόσο, οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ (Στρεφέζα, Ταρεμί) έδωσαν νέα πνοή στην επίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος στο τελευταίο 20λεπτο ενέτεινε την πίεσή του και τελικά βρήκε τη λύση με γκολ του Ορτέγκα στο 76'. Στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη η ελληνική ομάδα έχασε κι άλλες ευκαιρίες προκειμένου να αυξήσει τον δείκτη του σκορ.

Καϊράτ: Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ (62' Τουγιακμπάγιεφ), Γκλάζερ Μπάιμπεκ (82' Κασαμπουλάγκ), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46' Ζορζίνιο), Ζάρια (46' Γκρομίκο), Εντμίλσον (82' Στανόγεφ).

Eurokinissi Sports

Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Εσε (82' Ντάνι Γκαρσία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62' Ταρεμί), Ζ. Μαρτίνς, Ποντένσε (62' Στρεφέζα), Ελ Κααμπί.