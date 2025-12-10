WATER POLO LEAGUE

Κλείνουν οι εκκρεμότητες

Οι εκκρεμότητες της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League ανδρών κλείνουν σήμερα, με δύο ενδιαφέροντα ματς σε Παπαστράτειο και Σεράφειο.

Στον Πειραιά ο Ολυμπιακός, που ισοβαθμεί με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην κορυφή του 2ου ομίλου, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (14.30 - ΕΡΤ2 Σπορ) θέλοντας τη νίκη που θα τον φέρει μόνο 1ο, ενώ ο 3ος «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει την έκπληξη που θα του επιτρέψει να πλησιάζει την κορυφή.

Και στο Σεράφειο ο πρωτοπόρος του 1ου ομίλου Παναθηναϊκός, θέλοντας να αποσπαστεί από τους διώκτες του, φιλοξενεί τον 3ο Πανιώνιο (21.30), ο οποίος ευελπιστεί να πλησιάσει στη βαθμολογία τη 2η Βουλιαγμένη.