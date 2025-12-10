Τετάρτη 10 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
WATER POLO LEAGUE
Κλείνουν οι εκκρεμότητες

Οι εκκρεμότητες της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League ανδρών κλείνουν σήμερα, με δύο ενδιαφέροντα ματς σε Παπαστράτειο και Σεράφειο.

Στον Πειραιά ο Ολυμπιακός, που ισοβαθμεί με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην κορυφή του 2ου ομίλου, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (14.30 - ΕΡΤ2 Σπορ) θέλοντας τη νίκη που θα τον φέρει μόνο 1ο, ενώ ο 3ος «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει την έκπληξη που θα του επιτρέψει να πλησιάζει την κορυφή.

Και στο Σεράφειο ο πρωτοπόρος του 1ου ομίλου Παναθηναϊκός, θέλοντας να αποσπαστεί από τους διώκτες του, φιλοξενεί τον 3ο Πανιώνιο (21.30), ο οποίος ευελπιστεί να πλησιάσει στη βαθμολογία τη 2η Βουλιαγμένη.

    

