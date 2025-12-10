EUROCUP

Ψάχνει αντίδραση ο Αρης

Θέλοντας να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από την Κλουζ, ο Αρης σήμερα, στο δεύτερο συνεχόμενο ματς στο Αλεξάνδρειο για το Eurocup, υποδέχεται τη Βενέτσια (20.30 - Novasports Prime) για τη 10η αγωνιστική του 1ου ομίλου.

Οι «κιτρινόμαυροι», που έπεσαν στο 4-5 και την 8η θέση της βαθμολογίας, θέλουν τη νίκη απέναντι στην ιταλική ομάδα προκειμένου να βρεθούν πιο κοντά στην πρώτη εξάδα, που εξασφαλίζει τη συνέχεια στη διοργάνωση, έχοντας ως εφαλτήριο για τη σημερινή τους προσπάθεια τη σπουδαία νίκη επί της Βενέτσια στον προηγούμενο μεταξύ τους αγώνα, για την 1η αγωνιστική.

Στα πλεονεκτήματα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι είχε ρεπό στο πρωτάθλημα, με τον τεχνικό του Αρη, Ιγκόρ Μίλισιτς, να έχει την ευκαιρία να δουλέψει τα πλάνα του για τη σημερινή σημαντική αναμέτρηση.