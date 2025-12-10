FIBA CHAMPIONS LEAGUE

«Λαβωμένη» για την πρωτιά η ΑΕΚ

Με στόχο να «κλειδώσει» την πρωτιά στον 6ο όμιλο του FIBA Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη Λέβιτσε από τη Σλοβακία στη «Sunel Arena» για την 5η αγωνιστική (19.30 - Cosmote Sport 4). Η «Ενωση», που έχει μόνο νίκες μέχρι τώρα στον όμιλο (4 στα 4) και φιγουράρει στην 1η θέση, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνέχεια της παρουσίας της στη διοργάνωση και απέναντι στη σλοβακική ομάδα επιδιώκει να διευρύνουν το νικηφόρο σερί της, έτσι ώστε μία αγωνιστική πριν το φινάλε του ομίλου να «σφραγίσει» την πρωτιά και να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο σταύρωμα στη φάση των «16». Θα εμφανιστεί όμως «λαβωμένη» στον σημερινό αγώνα, καθώς απουσιάζουν οι τραυματίες Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης και ο νεοαποκτηθείς Κλαβέρ, ενώ ενοχλήσεις αντιμετωπίζει και ο Κουζμίνσκας, που όμως αναμένεται να είναι στην αποστολή.