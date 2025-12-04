«ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Πρόκληση η εκδήλωση ΠΑΣΟΚ - ΠΑΣΠ για «ίσες ευκαιρίες» των ΑμεΑ

Πρόκληση χαρακτηρίζει η «Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας» την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΠ με στελέχη της από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας με αφορμή τη χτεσινή Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ.

«Η ΠΑΣΠ, που το παίζει "αυτόνομη", συνδιοργανώνει εκδήλωση με το ΠΑΣΟΚ για τη ...συμπερίληψη!», σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση της «Πανσπουδαστικής» σχολιάζοντας: «Θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για κάποιο κακόγουστο αστείο ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία... Ομως είναι αλήθεια και συνιστά πρόκληση. Το ΠΑΣΟΚ που ως κυβέρνηση αλλά και ως συγκυβέρνηση με τη ΝΔ έβαλε τη σφραγίδα του στην επίθεση στα δικαιώματα των ΑμεΑ».

Οπως συνεχίζει η ανάρτηση:

«Θα είναι όλοι εκεί!

Ο Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός των μνημονίων και των κομμένων επιδομάτων σε ΑμεΑ... θα μας μιλήσει για "ίσες ευκαιρίες";

Η Αννα Διαμαντοπούλου, υπουργός Παιδείας των διαγραφών, των κολεγίων, της κατάργησης του ασύλου, των περικοπών συγγραμμάτων... θα μας μιλήσει για "συμπερίληψη";

Ο Πέτρος Παππάς που εκθείασε τον Αδωνη Γεωργιάδη ως τον "πιο εργατικό υπουργό Υγείας"... θα μας μιλήσει για την "ειδική αγωγή";

Αλλοι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ που συγκυβέρνησε με τη ΝΔ και παρέδωσε τα σπίτια χιλιάδων ΑμεΑ στα funds... θα μας μιλήσουν για "προσβασιμότητα";

Στελέχη της ΠΑΣΠ που καταψηφίζουν στα ΔΣ ψηφίσματα που διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για μέτρα στήριξης των ΑμεΑ επειδή δεν είναι "ρεαλιστικά"!

Είναι τουλάχιστον προκλητικό όλοι αυτοί να διοργανώνουν εκδήλωση για... τις "ίσες ευκαιρίες"».

Τέλος οι εκλεγμένοι με την ΠΚΣ «προτείνουν άλλες θεματικές στην ΠΑΣΠ όπως: 1. Πώς να εξαφανίσεις τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ σε ένα βράδυ, 2. Πώς να κλέψεις χιλιάδες σπίτια ΑμεΑ, 3. Πώς να συγκυβερνάς με τη ΝΔ, 4. Πώς να ψηφίζεις 3/3 μνημόνια»...