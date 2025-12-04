ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Το ΚΚΕ βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία, ενάντια στην αντιαναπηρική πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

Σε δήλωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τονίζει:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία βρίσκει τους ανθρώπους με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που ανήκουν στα φτωχά - λαϊκά στρώματα, όπως και τις οικογένειές τους, να μαστίζονται από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την ανεργία, τα πετσοκομμένα δικαιώματα, πενιχρά ή ανύπαρκτα επιδόματα και συντάξεις, "γύμνια" στις κρατικές υπηρεσίες και στις δομές πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της αναπηρίας. Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε "κουρελόχαρτο" τα όμορφα λόγια για κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη.

Το ΚΚΕ σταθερά θα συνεχίσει να βρίσκεται με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνια πάθηση, ενάντια στην αντιλαϊκή, αντιαναπηρική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ. Ο αγώνας μέσα από το αναπηρικό κίνημα, η συνάντηση με τις θέσεις του ΚΚΕ, είναι μονόδρομος για να ληφθούν μέτρα ανακούφισης και να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία».