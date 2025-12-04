ΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στη «μάχη» για να γίνει πραγματικό στήριγμα και οργανωτής του αγώνα

Την Κυριακή και τη Δευτέρα οι αρχαιρεσίες | Κάλεσμα σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή να σκεφτεί τι κίνημα, τι Εργατικό Κέντρο και σωματεία έχει ανάγκη σήμερα

Κάλεσμα σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή, αντιπρόσωπο συνδικάτου, εργαζόμενο, να σκεφτεί τι συνδικαλιστικό φορέα έχει ανάγκη σήμερα, με βάση την επίθεση που δέχονται συνολικά στα δικαιώματά τους οι εργατοϋπάλληλοι σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς, από τα αντιλαϊκά μέτρα της σημερινής, των προηγούμενων κυβερνήσεων και την εργοδοσία, απευθύνει η ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, μπροστά και στις αρχαιρεσίες που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Μετά και την αποφασιστική απάντηση που έδωσαν οι αντιπρόσωποι των συνδικάτων του Εργατικού Κέντρου την περασμένη Κυριακή, πραγματοποιώντας πραγματική Γενική Συνέλευση με εκλογή προεδρείου, συζήτηση και αναφορά στην ανάγκη οργάνωσης του αγώνα των εργαζομένων, απέναντι και στα εκφυλιστικά φαινόμενα που επιδίωκαν να επιβάλουν ο απερχόμενος πρόεδρος και η ηγετική του ομάδα, η ΔΑΣ καλεί σε «αλλαγή σελίδας», ώστε να βγούνε μπροστά οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Μάλιστα, η στάση των αντιπροσώπων της ΔΑΣ ήταν αυτή που «έσπασε» την προσπάθεια πραγματοποίησης «βουβού» Συνεδρίου, με εκλογή μόνο εφορευτικής επιτροπής δίχως ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα στους εργαζόμενους, έτσι όπως πρόεδρος και ηγετική ομάδα του Εργατικού Κέντρου επιθυμούσαν. Ηταν επίσης οι εκπρόσωποι των σωματείων που θύμισαν τη δράση των συνδικάτων όλο το προηγούμενο διάστημα, την ανάγκη ανάπτυξης κοινής πάλης με τα λαϊκά στρώματα για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εδρες που κατατέθηκαν στον αγώνα και τη διεκδίκηση!

Πρόκειται για ζητήματα που αναδεικνύει και στη διακήρυξή της η ΔΑΣ, που μπροστά στις αρχαιρεσίες στέκεται και στη στάση των πέντε αντιπροσώπων της στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου τα τρία τελευταία χρόνια, θυμίζοντας τη δράση που αναπτύχθηκε ενάντια σε απολύσεις και απληρωσιά, στη στήριξη του αγώνα των εργαζομένων σε διάφορους κλάδους (διανομείς, οικοδόμους κ.ά.), για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στην απεργία στον «Καρέλια», στη στήριξη των εργαζομένων στο εμπόριο με τις «λευκές» - μαύρες (για τους ίδιους) νύχτες, στη συγκρότηση νέων συνδικάτων, στα ζητήματα της μετανάστευσης μετά και το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, άλλα λαϊκά προβλήματα, υπογραμμίζοντας:

«Παλέψαμε για την κοινή δράση των σωματείων, καλώντας σε δεκάδες συσκέψεις και συναντήσεις σωματείων όλα αυτά τα χρόνια, όπου ο μόνιμα απών και αρνητής ήταν το ΔΣ του ΕΚ. Παλέψαμε για να μπει τέλος στην πολυδιάσπαση των σωματείων. Για να ενωθούν όλα τα σωματεία του ίδιου κλάδου σε ένα, ώστε να δυναμώσει η αγωνιστική δράση. Την ίδια στιγμή η ηγετική ομάδα "έφτιαχνε" νέα σωματεία, διασπαστικά, απλά για να βρει ψήφους. Ποιον ωφελεί το να υπάρχουν 5 σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων στην Καλαμάτα; Ποιος κερδίζει από όλα αυτά;».

Ελπιδοφόρος συντονισμός «από τα κάτω» κόντρα στην ξεπουλημένη ηγεσία

Εξηγεί πως όλα αυτά τα χρόνια στην Καλαμάτα διαμορφώθηκε ένας αγωνιστικός πόλος και συντονισμός μεταξύ δεκάδων σωματείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που ανέλαβε την οργάνωση των μεγάλων αγώνων, ενάντια στην κυβέρνηση και τα δεκάδες αντιλαϊκά μέτρα, ζητώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με δεκάδες κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς, έχοντας και κατακτήσεις, σώζοντας σπίτια. Θυμίζει επίσης τις δεκάδες κινητοποιήσεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους και τη θυσία δικαιωμάτων των εργαζομένων για την πολεμική προετοιμασία, με κορυφαία και τη μεγάλη απεργία στις 28 Φλεβάρη.

Από την άλλη, ειδικά για τη στάση προέδρου και ηγετικής ομάδας, σημειώνει: «Οχι μόνο έλειπε από παντού, αλλά προσπαθούσε να βάλει συστηματικά εμπόδια. Είτε βγαίνοντας ανοιχτά κατηγορώντας όλους τους συνδικαλιστές που συμμετέχουν στον αγώνα ως μια "ανίερη συμμαχία του ΠΑΜΕ με δημόσιους και αγρότες", είτε εμποδίζοντας κάθε συνδικαλιστή να πάρει μέρος στις κινητοποιήσεις με εκβιασμούς, ψέματα και λάσπες. Οχι μόνο δεν στήριξε, έστω για τα μάτια του κόσμου, ούτε μια κινητοποίηση. Αλλά έφτασε στο σημείο να καταγγείλει ακόμα και την οργάνωση της απεργίας της 28ης Φλεβάρη 2025 με τη συμμετοχή 20.000 ανθρώπων.

Η στάση τους δεν είναι τυχαία, ούτε είναι ανίκανοι, είναι συνειδητή επιλογή. Στηρίζουν με νύχια και με δόντια την κυβερνητική πολιτική. Ταυτίζονται με τη μοιρολατρία και ότι "με τους αγώνες δεν βγαίνει τίποτα". Το κριτήριό τους είναι να πηγαίνει καλά η οικονομία, δηλαδή οι επιχειρήσεις, για αυτό δεν τους απασχολεί η θυσία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του προέδρου του ΕΚΚ, ότι "η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της", "κάναμε πολλές απεργίες στο παρελθόν, χωρίς αποτέλεσμα, τώρα θα κάνουμε μια φορά τον χρόνο". Παθαίνουν "αλλεργία" με τους αγώνες και κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν τη ΝΔ και τη μεγαλοεργοδοσία».

Εξηγεί ότι για όλους αυτούς τους λόγους πρόεδρος και ηγετική ομάδα του ΕΚ Καλαμάτας όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν διαδοχικά όλους τους νόμους της κυβέρνησης ΝΔ (Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως), δεν θέλουν τις μαζικές διαδικασίες, τη συμμετοχή των εργαζομένων στην οργάνωση και τη διεκδίκηση, οδηγούν στον πλήρη εκφυλισμό τις μαζικές διαδικασίες του Εργατικού Κέντρου και σε μια σειρά σωματεία, μακριά από τον σκοπό τους και τα καταστατικά τους, μετατρέποντάς τα μόνο σε εκλογικούς μηχανισμούς για να εκλέγεται η συγκεκριμένη ομάδα του Εργατικού Κέντρου. «Γι' αυτό υπάρχουν σωματεία που κάνουν αποκλειστικά εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία και έχουν "μέλη" που δεν ξέρουν καν πού πέφτει η πόλη της Καλαμάτας», υπογραμμίζεται.

Ηρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα!

Η ΔΑΣ καλεί ταυτόχρονα σε συμμετοχή και ψήφο στις αρχαιρεσίες για ένα Εργατικό Κέντρο που θα αποτελεί φόβο για την εργοδοσία και όχι «συνέταιρο», φάρο και ελπίδα για τους εργατοϋπαλλήλους, στέλνοντας μήνυμα ανυποχώρητου αγώνα, που: «Θα βοηθήσει τα σωματεία να έχουν πραγματική, ζωντανή, καθημερινή, μαχητική δράση. Που θα ενώσει όλα τα σωματεία, θα βάλει τέλος στην πολυδιάσπαση. Ενα σωματείο ανά κλάδο, ένα σωματείο ανά χώρο δουλειάς και επιχείρηση. Ωστε τα σωματεία να γίνουν μαζικά και δυνατά. Θα αξιοποιεί τη δύναμή του για να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα.

Θα μπαίνει στους χώρους δουλειάς και θα υπερασπίζεται τους εργαζόμενους, απέναντι στους εργοδότες. Που θα είναι δύναμη επιβολής του δίκιου μας. Θα έχει μαχητική στάση ενάντια στην παραβίαση των ωραρίων που παρατηρείται σε πολλούς χώρους δουλειάς στην πόλη μας. Θα παλέψει να πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε χώρο δουλειάς στην Καλαμάτα, τις 3ετίες - αυξήσεις που δικαιούνται. Που θα αναπτύξει δράση για να επιβληθεί τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στη Μεσσηνία. Που θα μπει μπροστά μαζί με τα αντίστοιχα σωματεία, για να υπογραφούν αντίστοιχες τοπικές ΣΣΕ.

Θα αξιοποιεί όλες τις επιτροπές που δικαιούται ώστε να είναι όργανα πραγματικού ελέγχου υπέρ των εργαζομένων, ενάντια στην κάθε εργοδοσία. Αυτά τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος και τις αρμοδιότητές τους δεν τις χαρίζουμε στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση.

Θα βάζει τη σφραγίδα του συνολικά στην πόλη και στον νομό. Θα είναι πρωτοπόρο στην οργάνωση της μάχης ενάντια σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο. Θα είναι το αποκούμπι του λαού για κάθε πρόβλημα της κάθε οικογένειας. Θα έχει ζωντανή λειτουργία μέσα από μια πολύπλευρη δραστηριότητα, κόντρα στην εμπορευματοποίηση, στην ιδιωτικοποίηση, συμπαραστάτης για όλες τις ανάγκες που έχει σήμερα μια λαϊκή οικογένεια. Θα είναι ο πρωτεργάτης στην αλληλεγγύη και πάλη ενάντια στους πλειστηριασμούς».

Πάλη για τις ανάγκες του σήμερα!

Σημειώνοντας επιπλέον ότι σήμερα οι εργαζόμενοι αναμετρούνται παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες τους στον βωμό του κέρδους, καλεί σε πάλη για:

«- Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη. Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για να υπογραφούν τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Εδώ και τώρα μέτρα για τα πολύ υψηλά ενοίκια στην πόλη της Καλαμάτας και σε όλο τον νομό. Τέλος στο αίσχος να δίνουμε έναν μισθό τον μήνα για ενοίκιο.

- Ενάντια στα νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δυναμώνουμε τη δράση και την αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των κορακιών πάνω στο βιος του λαού.

- Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση, για αποκλειστικά δημόσιες μαζικές μεταφορές. Για να είναι το νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Αναβάθμιση τώρα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με πλήρη στελέχωση με όλο το απαιτούμενο προσωπικό. Αντίστοιχα όλων των Κέντρων Υγείας του νομού. Δωρεάν ασφαλή μεταφορά όλων των εργαζομένων στην πόλη της Καλαμάτας και σε όλο τον δήμο. Διαμόρφωση νέου σύγχρονου συστήματος. Μείωση των δημοτικών τελών, όλων των λογαριασμών ΔΕΥΑΚ, καμία διακοπή νερού σε κανένα λαϊκό σπίτι».