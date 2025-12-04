Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία των ταξί

Με πολύ μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και η χθεσινή δεύτερη μέρα της απεργίας των ταξί, η οποία μάλισταμετά από απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΑ.

Οι απεργοί βάζουν στο στόχαστρο τη φοροληστεία, που απογειώθηκε με την άδικη τεκμαρτή φορολόγηση του ν. 5073/23 αλλά και την υποχρεωτική αντικατάσταση οχημάτων με ηλεκτρικά. Οπως τονίζει στο κάλεσμά της η «Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία Ταξί», αυτό γίνεται «για να εξυπηρετηθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα, στο όνομα της "πράσινης μετάβασης"».

Απεργούν επίσης καθώς είναι τεράστια η επιβάρυνση από την πανάκριβη Ενέργεια, αλλά και ενάντια στη νέα ΚΥΑ για περαιτέρω «απελευθέρωση» η οποία εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα μίσθωσης ΕΙΧ από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τις εταιρείες.

Οι επαγγελματίες οδηγοί παρέμειναν προχθές όλο το βράδυ στο υπουργείο Μεταφορών, απαιτώντας συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου, η οποία κρύβεται από τα δίκαια αιτήματα των αυτοκινητιστών, όμως λαλίστατα - όπως καταγγέλλουν - δηλώνει σε ραδιοφωνικές εκπομπές ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσει τα αιτήματά τους.

Παράλληλα καταγγέλλουν την πρωτοφανή επίθεση της αστυνομίας, που αρχικά απειλούσε ότι αν συνεχίσουν να κινούνται στον δρόμο γύρω από το υπουργείο θα τους πάρει τις πινακίδες, ενώ όπως τονίζουν «από το Σύνταγμα υπήρχε σε κάθε γωνιά μια κλούβα να μας περιμένει».

Οι επαγγελματίες οδηγοί συνεχίζουν τον ανυποχώρητο αγώνα τους, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών, γι' αυτό και με απόφαση του ΔΣ αντιπροσωπεία τους θα ενώσει τη φωνή τους με τη φωνή των αγροτών στο Κιάτο. Μάλιστα, χθες, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας ΑμεΑ, οι ταξιτζήδες πήραν την πρωτοβουλία να μεταφέρουν ανάπηρους δωρεάν στη συγκέντρωσή τους στο Σύνταγμα (βλ. σελ. 16).