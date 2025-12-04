Την ίδια μέρα απεργία έχουν κηρύξει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών προβάλλοντας κοινά αλλά και τα ιδιαίτερα αιτήματα των χώρων τους.
Χθες στην Αττική το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας πραγματοποίησε μαζική συγκέντρωση με οικοδόμους που εργάζονται στην κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά, ενώ το παράρτημά του στα νοτιοανατολικά προάστια έκανε εξορμήσεις σε μικρούς και μεγάλους χώρους εργασίας.
Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, που παράλληλα δίνει τη μάχη των αρχαιρεσιών, επισκέφθηκε εργοτάξιο στο Μαρούσι ενημερώνοντας για την απεργία και στήνοντας κάλπη, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιρεσίες ολοκληρώνονται στις 8 Δεκέμβρη. Σήμερα κάλπες θα στηθούν στο «Χίλτον» και αύριο, για άλλη μια φορά, σε εργοτάξια του Ελληνικού. Παράλληλα ηλεκτρολόγοι μπορούν να ψηφίσουν και στην έδρα του Συνδικάτου.
Περιοδείες και εξορμήσεις πραγματοποιεί και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στα γραφεία κατασκευαστικών ομίλων, τεχνικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων.