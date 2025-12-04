ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ TEXNIKOI

Σε κοινό αγωνιστικό βηματισμό μπροστά στην απεργία της 10ης Δεκέμβρη

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς και εργοτάξια στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας για την επιτυχία τηςπου έχει κηρύξει στιςμε αιτήματα την κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, αλλά και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Την ίδια μέρα απεργία έχουν κηρύξει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών προβάλλοντας κοινά αλλά και τα ιδιαίτερα αιτήματα των χώρων τους.

Χθες στην Αττική το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας πραγματοποίησε μαζική συγκέντρωση με οικοδόμους που εργάζονται στην κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά, ενώ το παράρτημά του στα νοτιοανατολικά προάστια έκανε εξορμήσεις σε μικρούς και μεγάλους χώρους εργασίας.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, που παράλληλα δίνει τη μάχη των αρχαιρεσιών, επισκέφθηκε εργοτάξιο στο Μαρούσι ενημερώνοντας για την απεργία και στήνοντας κάλπη, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιρεσίες ολοκληρώνονται στις 8 Δεκέμβρη. Σήμερα κάλπες θα στηθούν στο «Χίλτον» και αύριο, για άλλη μια φορά, σε εργοτάξια του Ελληνικού. Παράλληλα ηλεκτρολόγοι μπορούν να ψηφίσουν και στην έδρα του Συνδικάτου.

Περιοδείες και εξορμήσεις πραγματοποιεί και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στα γραφεία κατασκευαστικών ομίλων, τεχνικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων.