Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ TEXNIKOI
Σε κοινό αγωνιστικό βηματισμό μπροστά στην απεργία της 10ης Δεκέμβρη

Από τις συγκεντρώσεις στα εργοτάξια
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς και εργοτάξια στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας για την επιτυχία της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας που έχει κηρύξει στις 10 Δεκέμβρη η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας με αιτήματα την κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, αλλά και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Την ίδια μέρα απεργία έχουν κηρύξει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών προβάλλοντας κοινά αλλά και τα ιδιαίτερα αιτήματα των χώρων τους.

Χθες στην Αττική το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας πραγματοποίησε μαζική συγκέντρωση με οικοδόμους που εργάζονται στην κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά, ενώ το παράρτημά του στα νοτιοανατολικά προάστια έκανε εξορμήσεις σε μικρούς και μεγάλους χώρους εργασίας.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, που παράλληλα δίνει τη μάχη των αρχαιρεσιών, επισκέφθηκε εργοτάξιο στο Μαρούσι ενημερώνοντας για την απεργία και στήνοντας κάλπη, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιρεσίες ολοκληρώνονται στις 8 Δεκέμβρη. Σήμερα κάλπες θα στηθούν στο «Χίλτον» και αύριο, για άλλη μια φορά, σε εργοτάξια του Ελληνικού. Παράλληλα ηλεκτρολόγοι μπορούν να ψηφίσουν και στην έδρα του Συνδικάτου.

Περιοδείες και εξορμήσεις πραγματοποιεί και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στα γραφεία κατασκευαστικών ομίλων, τεχνικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
