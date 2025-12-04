ΣΕΑΑΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Τίμησαν με τις διεκδικήσεις τους τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Ως εδώ με τη βαρβαρότητα!»: Η κραυγή αυτή αγωνίας ακούστηκε δυνατά στο Σύνταγμα χθες το απόγευμα, με ανάπηρους και χρονίως πάσχοντες των λαϊκών οικογενειών να εκφράζουν την απόγνωση αλλά και την απόφασή τους να ορθώσουν ανάστημα ενάντια στην πολιτική που γεννά τη φτωχοποίηση, την περιθωριοποίηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη μείωση του προσδόκιμου ζωής και την αύξηση της νοσηρότητας.

Δεκάδες ανάπηροι, χρονίως πάσχοντες, σωματεία και φορείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) για τη χθεσινή κινητοποίηση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ.

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσαν η Λουίζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, και η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του Κόμματος.

Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση έκανε ο Γιώργος Μπίλης εκ μέρους της ΣΕΑΑΝ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τις ευθύνες που φέρουν οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες σε ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που ακόμα και τη χθεσινή μέρα οργάνωναν διάφορα σόου για να εκθειάζουν τη δήθεν «βελτίωση της ζωής των ΑμεΑ», καλύπτοντας ουσιαστικά τα εγκλήματα που διαπράττουν διαχρονικά. Υπενθύμισε δε ότι η ΕΣΑμεΑ, παρά την απόφαση που πήρε στο συνέδριό της περί οργάνωσης κινητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα, δεν έκανε τίποτα.

Στο πλευρό τους δεκάδες φορείς

Σχετικά με τη στρατηγική της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «είναι ευθυγραμμισμένη με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, φέρει τη σφραγίδα όλων των κομμάτων του ευρωμονόδρομου και των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών του αναπηρικού κινήματος». «Είναι ώρα ευθύνης», τόνισε, «γυρίζουμε την πλάτη στις συμβιβασμένες διεφθαρμένες ηγεσίες σε ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας».

Μιλώντας στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα η Ηλέκτρα Τεμπονέρα, πρόεδρος του ΣΕΜΙΣΕΑ, μετέφερε το ηχηρό μήνυμα των εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή μέσα από μια σειρά παραδείγματα που «δείχνουν ότι οι ζωές μας θεωρούνται κόστος, όπως κόστος θεωρούν την Υγεία και την Πρόνοια», ενώ επεσήμανε και τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας και φροντίδας.

Ο Ιορδάνης Ψημένος, εκ μέρους ομάδας πρωτοβουλίας ατόμων με μεσογειακή αναιμία, είπε μεταξύ άλλων ότι «εδώ και χρόνια παλεύουμε να εξασφαλίσουμε το δώρο της ζωής που λέγεται αίμα».

Η Θεοδώρα Δριμάλα, εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη», σημείωσε πως «σήμερα όλοι μιλούν για εσάς. Αύριο θα σας ξεχάσουν πάλι. Ομως οι δάσκαλοι που είμαστε στα Γενικά και Ειδικά Σχολεία βλέπουμε τα προβλήματα και αγωνιζόμαστε μαζί». Αναφέρθηκε ακόμα στα χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά σε όλα τα σχολεία, ιδιαίτερα στα Ειδικά, και στις απαρχαιωμένες υποδομές.

εκ μέρους του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Αττικής, τόνισε ότι η κατάσταση στα Ειδικά Σχολεία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στηλίτευσε την υποστελέχωση, τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, την έλλειψη σταθερότητας στα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ η Μαίρη Αγρογιάννη τόνισε ότι η χθεσινή ήταν η συνέχεια «μιας σειράς κινητοποιήσεων και αγώνων που δώσαμε μαζί. Γιατί τα ΑμεΑ είναι οι πρώτοι που ζουν στο πετσί τους την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας».

Εκ μέρους της ΟΓΕ η Αθήνα Λαζαρίδου μίλησε για την ανάγκη η φροντίδα, η αγωγή και η εκπαίδευση των ΑμεΑ να αποτελούν κρατική ευθύνη, να είναι δωρεάν και να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της επιστήμης.

Ο Βασίλης Γκιτάκος, εκ μέρους του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, μίλησε για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις δομές κοινωνικής προστασίας των δήμων, όπου και εκεί κυριαρχούν οι ελλείψεις προσωπικού, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, τεχνικά βοηθήματα κ.λπ.

Ο Θανάσης Χατζηγιάννης, εκ μέρους του Σωματείου Αυτοεκπροσώπησης Ψυχικής Υγείας, μίλησε για την ανάγκη εκούσιας νοσηλείας η οποία δεν στηρίζεται από το κράτος.

Η Βούλα Πάκου, μέλος της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου ΚΑΤ, υπογράμμισε ότι «όλοι μαζί αγωνιζόμαστε γιατί η υπομονή τελείωσε».

Ο Γιάννης Ρόμπας, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Αυτιστικών «Οστρια», αναφέρθηκε στην «Οδύσσεια» που βιώνουν οι γονείς των ΑμεΑ.

Μετά τις ομιλίες οι συγκεντρωμένοι κατέθεσαν λουλούδια συμβολικά στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Επειτα, με συνθήματα όπως «Τέρμα στο εμπόριο με την αναπηρία, δωρεάν δημόσια Υγεία» και «Εμπρός για τον Καιάδα ο ανταγωνισμός, και όχι τα ΑμεΑ και ο εργαζόμενος» πορεύτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, απαιτώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο οποίος, αν και ενήμερος για την κινητοποίηση εδώ και 20 μέρες, απουσίαζε.

«Κρυφτούλι» από την κυβέρνηση

Εκ μέρους της ΣΕΑΑΝ ο Χάρης Χουρδάκης κατήγγειλε «το κρυφτούλι του πρωθυπουργού», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως οι δημόσιες στατιστικές αρχές ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat επιβεβαιώνουν ότι «η αναπηρία είναι παράγοντας φτωχοποίησης», αφού πάνω από το 50% των οικογενειών των ΑμεΑ στη χώρα μας είναι στα όρια και κάτω της φτώχειας. Γι' αυτό - τόνισε - όλο και περισσότεροι ανάπηροι, χρονίως πάσχοντες και οι οικογένειές τους ορθώνονται, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα παρά μόνο στον αγώνα.

Στο μεταξύ, σε ...επικοινωνία μέσω mail τους παρέπεμψε το Μέγαρο Μαξίμου για να κλείσουν συνάντηση. Το ταξικό αναπηρικό κίνημα διαμήνυσε ότι αν δεν κλειστεί άμεσα ραντεβού για τα φλέγοντα ζήτημα των ΑμεΑ θα πάρουν ηχηρή απάντηση, ενώ ανανέωσαν το αγωνιστικό ραντεβού για την ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Παρεμβάσεις σε άλλες πόλεις

Σε παρέμβαση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας. Την κινητοποίηση στήριξαν το Εργατικό Κέντρο, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών και η δημοτική αρχή, με αντιπροσωπεία της με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης αντιπροσωπείες του Συλλόγου Φίλων Αποκατάστασης, της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, της Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και των Συνταξιουχικών Σωματείων.

Μιλώντας εκ μέρους της Γραμματείας της ΣΕΑΑΝ η Ελένη Μπιρλή στάθηκε στα κατά τόπους προβλήματα, όπως το ότι εδώ και σχεδόν τρεις μήνες έχει ξεκινήσει η χειρότερη σχολική χρονιά και για τους μαθητές ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, με μείωση στην Παράλληλη Στήριξη, συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολεία χωρίς νοσηλευτές και απινιδωτές, και με όσα έκλεισαν πέρυσι να παραμένουν στην ίδια κατάσταση, χωρίς να ανακαινιστεί ή να λειτουργήσει κάποιο καινούργιο.

Στο Ηράκλειο έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Λιονταριών, στα Γιάννενα παρά τη βροχή πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο, σε κινητοποίηση στο δημαρχείο Αργοστολίου προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης, ενώ συγκέντρωση έγινε και στις Σέρρες.

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίηση για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ οργανώνεται αύριο Πέμπτη, στις 6 μ.μ. στην πλατεία Αγίας Σοφίας.