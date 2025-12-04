OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Ψάχνει αντίδραση σε δύσκολο τεστ

Επιδιώκοντας να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα του από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός καλείται απόψε να αντεπεξέλθει σε ένα δύσκολο τεστ υποδεχόμενος τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague (21.15 - Novasports Prime).

Τα πρόσφατα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση των «ερυθρολεύκων» τους έχουν ρίξει στο 8-5, ακόμα δηλαδή στις ισοβαθμίες της 2ης θέσης, πρακτικά όμως στην 6η θέση. Με αντίπαλο την ισχυρή Φενέρ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να φτάσει σε μια πολύτιμη νίκη, που θα τη διατηρήσει στο κυνήγι της πρωτιάς της κανονικής περιόδου και παράλληλα θα της δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια.

Με αντίστοιχα κίνητρα θα παρουσιαστεί στο ΣΕΦ και η Φενέρ (είναι κι αυτή στις ισοβαθμίες της 2ης θέσης), η οποία προέρχεται από δύσκολη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια.

Στις δηλώσεις του ο Μπαρτζώκας εκτίμησε ότι το ματς θα είναι δύσκολο, απέναντι σε μια ποιοτική και δυνατή αντίπαλο, που δείχνει μάλιστα να βρίσκεται σε περίοδο φόρμας, με 4 νίκες στα 5 τελευταία ματς. Ο Ελληνας τεχνικός στάθηκε επίσης στα λάθη των παικτών του στην αναμέτρηση του Βελιγραδίου, που κόστισαν στην ομάδα και όπως είπε δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό απόψε, καθώς ο Γάλλος ταλαιπωρείται από ίωση.