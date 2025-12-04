ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25άρας

Στην 6η θέση της Ευρώπης ο Σίσκος

Στην 6η θέση της Ευρώπης στα 200 μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, βρέθηκε ο Απόστολος Σίσκος μέσα από την εμφάνισή του στον χθεσινό τελικό του αγωνίσματος, όπου μάλιστα σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Ελληνας πρωταθλητής, που κυνήγησε μέχρι τέλους το μετάλλιο, έκανε πολύ καλή κούρσα τερματίζοντας σε 1.50.26, επίδοση με την οποία κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, 1.50.75, που κατείχε από το 2021. Νικητής και πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ιρλανδός Τζον Σορτ με 1.47.89, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων, το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ με 1.48.62 και το χάλκινο ο Τσέχος Γιαν Τσέικα με 1.49.43.

Από τις χθεσινές ελληνικές συμμετοχές ξεχώρισε επίσης αυτή του Ανδρέα Βαζαίου στα 100 μ. μεικτής ατομικής, ο οποίος μετά από σπουδαία κούρσα προκρίθηκε στον χθεσινοβραδινό ημιτελικό του αγωνίσματος, τερματίζοντας 1ος στην προκριματική σειρά του με 52.09 και συγκεντρώνοντας αρκετές ελπίδες να βρεθεί στον τελικό.