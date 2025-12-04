ΒΟΛΕΪ - ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»

Με ανατροπή στον τελικό ο Ολυμπιακός

Την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών «Νίκος Σαμαράς» θα έχει ο Ολυμπιακός, που προκρίθηκε στον τελικό της φετινής διοργάνωσης μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη του με 3-1 σετ επί του Παναθηναϊκού στον έναν από τους δύο ημιτελικούς. Είναι η δέκατη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» θα συμμετάσχουν στον τελικό του θεσμού, ο οποίος διεξάγεται αύριο Παρασκευή και στον οποίο θα διεκδικήσουν τον όγδοο τίτλο τους και τον δεύτερο συνεχόμενο.

Στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό, στο κλειστό γυμναστήριο «Σ. Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου, ο Ολυμπιακός έφτασε στην επιτυχία κάνοντας ανατροπή από το σε βάρος του 1-0 στα σετ. Οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα και πήραν το προβάδισμα, στη συνέχεια όμως οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση και κυριαρχώντας σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες πήραν τη νίκη. Βασικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι δυνατές άμυνες που έβγαλαν οι παίκτες των Πειραιωτών στο φιλέ, καθώς και το σερβίς τους. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός, παρά το καλό ξεκίνημα, δεν μπόρεσε να έχει ανάλογη συνέχεια και να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων του.

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Λινάρδος και Καβάνα.

Ο άλλος φιναλίστ αναμενόταν να προκύψει από τον χθεσινοβραδινό δεύτερο ημιτελικό, μεταξύ Φλοίσβου και ΠΑΟΚ στο κλειστό της Νέας Σμύρνης.