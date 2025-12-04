Eurokinissi Sports
Οσον αφορά τους χθεσινούς αγώνες ξεχώρισαν τα όσα έγιναν στο Κλ.Βικελίδης.
Με το απόλυτο 4/4 που την φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά ολοκλήρωσε την παρουσία της η ΑΕΚ που νίκησε στην OPAP Arena τον ΟΦΗ με 2-0 (Περέιρα 19`, Ζ.Μάριο 60`) όντας καλύτερη των Κρητικών, ενώ δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα.
Τις βλέψεις για τετράδα διατήρησε ο Παναθηναϊκός, που έστω και δύσκολα νίκησε στο Απ.Νικολαΐδης την Κηφισιά με 1-0 (Μπακασέτας 67`πεν) και έκανε το 3/3, ενώ εκκρεμεί και ο αγώνας του με την Καβάλα.
Ανοιχτό τον δρόμο για να βρεθεί απευθείας στην 8άδα άφησε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Σύρο επί της αξιόμαχης Ελλάς με 5-2 (Γιατζίτζι 25`, 61`, Ταρεμί 49', Γιάρεμτσουκ 84`, Ελ Κααμπί 93`-Καλογερόπουλος 51`αυτ, Βερνάρδος 78) με τους ερυθρόλευκους επίσης να κάνουν το 3/3.
Την εντυπωσιακή φετινή πορεία συνέχισε και στο Κύπελλο ο Λεβαδειακός που νίκησε εύκολα στη Βοιωτία την Μαρκό με 3-1 (Γιούριτς 45+-74`, Πεντρόσο 65`-Κυριακίδης 93`) έκανε το 4/4 και διατηρεί ελπίδες για το απευθείας εισιτήριο
Την πρόκριση στα μπαράζ εξασφάλισε εξασφάλισε και ο Ατρόμητος μετά την πολύτιμη νίκη στην Λάρισα επι της ΑΕΛ με 1-0 (Μπάκου 79`). Ελπίδες για συνέχεια στον θεσμό διατήρησε ο Αστέρας Τρίπολης μετά την νίκη του επι της Ηλιούπολης με 5-0 (Τζοακίνι 22`-93` Μόρα 36`,Εμανουηλίδης 77`, Οκο 80`). Την πρώτη νίκη έστω και χωρίς πρακτικό αντίκρισμα πήρε η Kallithea επί της Καβάλας με 2-1 (Σωτηράκος 19`, Κριμιτζάς 51`-Σταμούλης 48`).