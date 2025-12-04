ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αυλαία με αναμονή και εκκρεμότητες

Eurokinissi Sports

Με το παζλ των ομάδων που θα συνεχίσουν στον θεσμό να συμπληρώνεται στο μεγαλύτερο μέρος η νεοσύστατη League Phase έριξε χθες ουσιαστικά την αυλαία της με τη διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής. Ωστόσο, και για τις τελικές θέσεις που αφορούν την προνομιούχο τετράδα που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά αλλά για και τις αντίστοιχες 9-12 που δίνουν δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ οι ισορροπίες είναι ρευστές εξαιτίας της εκκρεμότητας που υπάρχει με τα παιχνίδια που είχαν αναβληθεί από τις προηγούμενες αγωνιστικές. Τα συγκεκριμένα αναμένεται να διεξαχθούν το διάστημα 15-17 Δεκέμβρη, όταν και θα οριστικοποιηθεί το τελικό τοπίο.

Οσον αφορά τους χθεσινούς αγώνες ξεχώρισαν τα όσα έγιναν στο Κλ.Βικελίδης.

Με το απόλυτο 4/4 που την φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά ολοκλήρωσε την παρουσία της η ΑΕΚ που νίκησε στην OPAP Arena τον ΟΦΗ με 2-0 (Περέιρα 19`, Ζ.Μάριο 60`) όντας καλύτερη των Κρητικών, ενώ δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα.

Τις βλέψεις για τετράδα διατήρησε ο Παναθηναϊκός, που έστω και δύσκολα νίκησε στο Απ.Νικολαΐδης την Κηφισιά με 1-0 (Μπακασέτας 67`πεν) και έκανε το 3/3, ενώ εκκρεμεί και ο αγώνας του με την Καβάλα.

Ανοιχτό τον δρόμο για να βρεθεί απευθείας στην 8άδα άφησε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Σύρο επί της αξιόμαχης Ελλάς με 5-2 (Γιατζίτζι 25`, 61`, Ταρεμί 49', Γιάρεμτσουκ 84`, Ελ Κααμπί 93`-Καλογερόπουλος 51`αυτ, Βερνάρδος 78) με τους ερυθρόλευκους επίσης να κάνουν το 3/3.

Την εντυπωσιακή φετινή πορεία συνέχισε και στο Κύπελλο ο Λεβαδειακός που νίκησε εύκολα στη Βοιωτία την Μαρκό με 3-1 (Γιούριτς 45+-74`, Πεντρόσο 65`-Κυριακίδης 93`) έκανε το 4/4 και διατηρεί ελπίδες για το απευθείας εισιτήριο

Την πρόκριση στα μπαράζ εξασφάλισε εξασφάλισε και ο Ατρόμητος μετά την πολύτιμη νίκη στην Λάρισα επι της ΑΕΛ με 1-0 (Μπάκου 79`). Ελπίδες για συνέχεια στον θεσμό διατήρησε ο Αστέρας Τρίπολης μετά την νίκη του επι της Ηλιούπολης με 5-0 (Τζοακίνι 22`-93` Μόρα 36`,Εμανουηλίδης 77`, Οκο 80`). Την πρώτη νίκη έστω και χωρίς πρακτικό αντίκρισμα πήρε η Kallithea επί της Καβάλας με 2-1 (Σωτηράκος 19`, Κριμιτζάς 51`-Σταμούλης 48`).