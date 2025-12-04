ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη της αγαπημένης μας μητέρας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, πιστής μέχρι τέλους στα ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης και του τιμημένου ΚΚΕ, προσφέρουμε 50 ευρώ μέσω ΚΟΒ Ανάληψης Θεσσαλονίκης.

Τα παιδιά, Αντώνης, Σοφία και Γιάννης