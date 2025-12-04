Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 2025
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ

Στη μνήμη της αγαπημένης μας μητέρας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, πιστής μέχρι τέλους στα ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης και του τιμημένου ΚΚΕ, προσφέρουμε 50 ευρώ μέσω ΚΟΒ Ανάληψης Θεσσαλονίκης.

Τα παιδιά, Αντώνης, Σοφία και Γιάννης

    

