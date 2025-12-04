Στη μνήμη της αγαπημένης μας μητέρας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, πιστής μέχρι τέλους στα ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης και του τιμημένου ΚΚΕ, προσφέρουμε 50 ευρώ μέσω ΚΟΒ Ανάληψης Θεσσαλονίκης.
Τα παιδιά, Αντώνης, Σοφία και Γιάννης
23:18Παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: «Ντεζαβού» εξαπάτησης και αντιδραστικών συνθημάτων της σάπιας σοσιαλδημοκρατίας
22:56ΟΠ της ΚΝΕ: Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Μίστερο Μπούφο» την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη
22:42Τροχαίο με νταλίκα γεμάτη πυρομαχικά στο Καπνοχώρι Κοζάνης!
22:37Στους δρόμους του αγώνα και οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε νομούς της Πελοποννήσου
22:18Μεγάλη συναυλία - συγκέντρωση στις 19 Δεκέμβρη οργανώνει η ΟΠ Αττικής της ΚΝΕ
Περισσότερα...