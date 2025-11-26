Κρίσιμη για τις «ερυθρόλευκες» βλέψεις πρόκρισης η αποψινή αναμέτρηση στο Φάληρο
Προς το παρόν οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν 2 ισοπαλίες και 2 ήττες και βρίσκονται στην 31η θέση με μόλις 2 βαθμούς. Οσο για τη Ρεάλ, με 9 βαθμούς (3 νίκες - 1 ήττα) βρίσκεται στην 7η θέση και προφανώς θέλει από την πλευρά της τη νίκη ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση της στην πρώτη 8άδα, που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στους «16», αποφεύγοντας τα πλέι οφ. Πάντως η έντονη φημολογία στα ισπανικά ΜΜΕ για τεταμένες σχέσεις μεταξύ του τεχνικού της Ρεαλ Τσάμπι Αλόνσο με αρκετούς πρωτοκλασάτους παίκτες της ομάδας, όπως φαίνεται καθιστά τον αγώνα στο Φάληρο ιδιαίτερα κομβικό για τους «Μερένχες» για την επόμενη μέρα στην ομάδα.
Eurokinissi Sports
Η δε Ρεάλ ήρθε στην Ελλάδα με πολλές και ηχηρές απουσίες, αφού εκτός αποστολής για διάφορους λόγους έμειναν οι Κουρτουά, Χούισεν, Αλάμπα, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ και Μασταντουόνο, ενώ επέστρεψε σε ετοιμότητα ο Τσουαμενί.