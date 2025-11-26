ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Κομβικό ραντεβού υψηλών απαιτήσεων

Σε μία από τις πιο δύσκολες αποστολές του στη League Phase του φετινού Champions League καλείται να αντεπεξέλθει απόψε ο Ολυμπιακός, φιλοξενώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική (22.00 - Mega / Cosmote Sport 2). Απέναντι στην πανίσχυρη ισπανική ομάδα, πολυνίκη του θεσμού και εκ των φαβορί και της φετινής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του ματς και να πάρουν την πρώτη τους νίκη, για λόγους γοήτρου αλλά και βαθμολογικούς, προκειμένου να πλησιάσουν την πρώτη 24άδα, καθώς η είσοδος σε αυτήν εξασφαλίζει τη συνέχεια της παρουσίας τους στο Champions League.

Προς το παρόν οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν 2 ισοπαλίες και 2 ήττες και βρίσκονται στην 31η θέση με μόλις 2 βαθμούς. Οσο για τη Ρεάλ, με 9 βαθμούς (3 νίκες - 1 ήττα) βρίσκεται στην 7η θέση και προφανώς θέλει από την πλευρά της τη νίκη ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση της στην πρώτη 8άδα, που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στους «16», αποφεύγοντας τα πλέι οφ. Πάντως η έντονη φημολογία στα ισπανικά ΜΜΕ για τεταμένες σχέσεις μεταξύ του τεχνικού της Ρεαλ Τσάμπι Αλόνσο με αρκετούς πρωτοκλασάτους παίκτες της ομάδας, όπως φαίνεται καθιστά τον αγώνα στο Φάληρο ιδιαίτερα κομβικό για τους «Μερένχες» για την επόμενη μέρα στην ομάδα.





Eurokinissi Sports

Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν πρόσθετα προβλήματα απουσιών για τον τεχνικό της ομάδας Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ θέση στην ευρωπαϊκή λίστα έχει πάρει ο νεαρός τερματοφύλακας Νίκος Μπότης, ως δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη, αντικαθιστώντας τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, που τραυματίστηκε.

Η δε Ρεάλ ήρθε στην Ελλάδα με πολλές και ηχηρές απουσίες, αφού εκτός αποστολής για διάφορους λόγους έμειναν οι Κουρτουά, Χούισεν, Αλάμπα, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Ρούντιγκερ και Μασταντουόνο, ενώ επέστρεψε σε ετοιμότητα ο Τσουαμενί.