ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2026

Ανάβει η Ολυμπιακή Φλόγα

Η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, σε Κορτίνα και Μιλάνο (6 - 22 Φλεβάρη), πραγματοποιείται σήμερα στον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Λόγω των δυσμενών προβλέψεων για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή, η τελετή ορίστηκε να διεξαχθεί σε εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας και όχι στο ανοιχτό στάδιο, όπως συμβαίνει παραδοσιακά.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 και ακολουθεί η έναρξη της λαμπαδηδρομίας. Σε αυτήν, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΟΕ, πρώτος λαμπαδηδρόμος θα είναι ο Πέτρος Γκαϊδατζής, χάλκινος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Παρίσι, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Αλέξανδρο Γκιννή, πρωταθλητή του αλπικού σκι, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ενόψει της συμμετοχής του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά την ολοκλήρωση της λαμπαδηδρομίας ανά την Ελλάδα, η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στους Ιταλούς διοργανωτές έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκέμβρη.