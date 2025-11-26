Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τον Ερυθρό Αστέρα μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, που παίζει πολύ καλή άμυνα και με αρκετή ένταση, δυσκολεύοντας τις επιθέσεις κάθε αντιπάλου. Μάλιστα αναφέρθηκε στην πίεση που ασκεί η σερβική ομάδα στην μπάλα ως ένα σημείο του αγώνα το οποίο οι δικοί του παίκτες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, και να είναι συγκεντρωμένοι κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Ελληνας κόουτς εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του για το θετικό αποτέλεσμα.
Τα προβλήματα για άλλη μια φορά δεν λείπουν στον Ολυμπιακό, καθώς έχουν τεθεί εκτός οι ΜακΚίσικ (τενοντίτιδα) και Νιλικίνα (ενοχλήσεις), καθώς και ο Λαρεντζάκης, που έχει ενταχθεί στην αποστολή της Εθνικής ομάδας.