ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δοκιμασία δυνάμεων και χαρακτήρα

Σε ένα γερό τεστ χαρακτήρα και δυνάμεων, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τη 13η αγωνιστική της Euroleague (20.30 - Novasports Prime). Οι «ερυθρόλευκοι», που με 8-4 βρίσκονται στις ισοβαθμίες της 2ης θέσης, προέρχονται από εντός έδρας νίκη επί της Παρί και θέλουν να συνεχίσουν επιτυχημένα απόψε, ώστε υπό προϋποθέσεις να βρεθούν μέχρι και στην 1η θέση. Οσο για τη σερβική ομάδα, που επίσης έχει 8-4, βρίσκεται σε φόρμα το τελευταίο διάστημα, με 7 νίκες σε 8 ματς που την έφεραν στη 2η θέση.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τον Ερυθρό Αστέρα μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, που παίζει πολύ καλή άμυνα και με αρκετή ένταση, δυσκολεύοντας τις επιθέσεις κάθε αντιπάλου. Μάλιστα αναφέρθηκε στην πίεση που ασκεί η σερβική ομάδα στην μπάλα ως ένα σημείο του αγώνα το οποίο οι δικοί του παίκτες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, και να είναι συγκεντρωμένοι κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Ελληνας κόουτς εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του για το θετικό αποτέλεσμα.

Τα προβλήματα για άλλη μια φορά δεν λείπουν στον Ολυμπιακό, καθώς έχουν τεθεί εκτός οι ΜακΚίσικ (τενοντίτιδα) και Νιλικίνα (ενοχλήσεις), καθώς και ο Λαρεντζάκης, που έχει ενταχθεί στην αποστολή της Εθνικής ομάδας.