ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Συνεχίζουν τη μάχη κορυφής στη Volleyleague οι «αιώνιοι»

Eurokinissi

Συνεχίζουν τη μάχη τους για την κορυφή της Volleyleague γυναικών ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός και ο 2ος Παναθηναϊκός και μετά την 6η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στον Ηλυσιακό εκτός έδρας και επικράτησε με 3-0 σετ (19-25, 22-25, 14-25), ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της αγωνιστικής, 3-0 τον ΠΑΟΚ (25-22, 25-15, 25-23). Σπουδαίο «διπλό» πήρε και ο ΑΟ Θήρας στην Αθήνα, 3-0 την ΑΕΚ (19-25, 21-25, 23-25). Αλλα αποτελέσματα: Πανιώνιος - Θέτις 3-2 (22-25, 23-25, 29-27, 25-13, 15-7), Αρης - Μαρκόπουλο 3-0 (25-11, 25-20, 25-16), ΖΑΟΝ - Μίλων 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-16).

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ολυμπιακός με 16 βαθμούς, 2ος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 και ακολουθούν ΠΑΟΚ και ΖΑΟΝ έχοντας από 12.

Ποδόσφαιρο: Σταθερά σε ρόλο οδηγού ο ΠΑΟΚ

Στην κορυφή της Football League γυναικών παραμένει ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του με 3-0 επί της Κηφισιάς στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Στο κατόπι του πρωτοπόρου διατηρείται ο άλλος «Δικέφαλος», η ΑΕΚ, που επικράτησε εκτός έδρας της Αγίας Παρασκευής, ενώ με νίκες συνέχισαν και οι ομάδες που συμπληρώνουν την τετράδα, ο ΟΦΗ (4-1 τον Βόλο 2004 εντός έδρας) και ο Αστέρας Τρίπολης (5-0 τα Τρίκαλα εκτός έδρας). Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής περιλαμβάνεται και το σπουδαίο «διπλό» της ΡΕΑ στην Αθήνα, 3-0 τον Παναθηναϊκό. Εύκολη εντός έδρας νίκη 3-0 πήρε ο Βόλος με αντίπαλο τον Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ οι Νέες Ατρομήτου πήραν ξεκούραστο «τρίποντο», αφού ο Αχαρναϊκός έχει αποχωρήσει.

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ με 25 βαθμούς και ακολουθούν η ΑΕΚ με 24, ο Αστέρας Τρίπολης με 22 και ο ΟΦΗ με 20.

Μπάσκετ: Παρέμεινε στην κορυφή ο Αθηναϊκός

Στην κορυφή της Α1 μπάσκετ γυναικών παρέμεινε ο Αθηναϊκός μετά την επιβλητική νίκη του με 84-43 επί του ΠΑΣ Γιάννινα για την 7η αγωνιστική. Στο κυνήγι των πρωτοπόρων συνεχίζει ο Παναθηναϊκός - με έναν αγώνα λιγότερο όμως, καθώς έχει κάνει το ρεπό του - που διατηρώντας το αήττητό του νίκησε εκτός έδρας τον Παναθλητικό με 87-68. Σε ένα συναρπαστικό ματς στον Βόλο ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 78-76 επί της Ανόρθωσης, ενώ σε σπουδαία επιτυχία έφτασε και ο Πρωτέας, 70-66 τον Πανσερραϊκό στη Βούλα. Τέλος, ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Νέας Ιωνίας εντός έδρας, με σκορ 97-80.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Αθηναϊκός με 13 βαθμούς, 2ος είναι ο Παναθηναϊκός με 12 και ακολουθούν Ολυμπιακός και Πανσερραϊκός έχοντας από 11.

Χάντμπολ: Διατήρησε το αήττητο η ΑΕΚ

Εύκολα ξεπέρασε η ΑΕΚ το εμπόδιο του Καματερού για την 5η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών, με νίκη 42-13 παρέμεινε αήττητη και συνεχίζει 1η στη βαθμολογία. Την πρωτοπόρο «Ενωση» καταδιώκουν οι ισόβαθμοι στη 2η θέση Νέα Ιωνία και ΠΑΟΚ, που επικράτησαν εύκολα του Αθηναϊκού με 32-17 και του Αρη Νίκαιας με 43-21 αντίστοιχα. Στην κόντρα της Θεσσαλονίκης η Πυλαία πήρε εκτός νίκη νίκη 33-31 με αντίπαλο το Πανόραμα, ενώ στην Αρτα η Αναγέννηση επιβλήθηκε 29-25 του Πανελλήνιου.

Στη βαθμολογία προηγείται η ΑΕΚ με 10 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία έχουν από 8 και το Πανόραμα 7.