CHAMPIONS LEAGUE

Κομβικό ραντεβού για τον Ολυμπιακό

Σε μια κομβική κόντρα για τη συνέχεια, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22.00 - Cosmote Sport 2).

Για την ελληνική ομάδα, που παραμένει χωρίς νίκη (1 ισοπαλία και 2 ήττες) και με μόλις 1 βαθμό είναι μεταξύ των τελευταίων της βαθμολογίας (33η από 36 ομάδες), η αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ολλανδίας είναι πολύ σημαντική. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στην πρώτη τους νίκη στη φετινή League Phase, προκειμένου να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για συνέχεια στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα 6-1 από την Μπαρτσελόνα.

Τη νίκη θέλει από την πλευρά της και η Αϊντχόφεν (16η με 4 βαθμούς) προκειμένου να πλησιάσει την πρώτη οκτάδα, που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16». Οι Ολλανδοί ήρθαν στην Ελλάδα ιδιαίτερα ανεβασμένοι, καθώς προέρχονται από το επιβλητικό 6-1 επί της Νάπολι για την 3η αγωνιστική.

Στο Ολυμπιακό η νίκη επί του Αρη για το πρωτάθλημα βελτίωσε την ψυχολογία της ομάδας, και όλοι δηλώνουν έτοιμοι να εμφανίσουν και στο Champions League ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με μέχρι τώρα. Τα ευχάριστα νέα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ότι ο Ορτέγκα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού των «ερυθρολεύκων».

Τα βλέμματα σε Λίβερπουλ και Παρίσι

Οι κόντρες στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 3), και στη Γαλλία, με την Παρί Σεν Ζερμέν να φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 5), ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σημερινού πρώτου μέρους της 4ης αγωνιστικής. Τα άλλα ματς: 19.45: Σλάβια Πράγας - Αρσεναλ (Cosmote Sport 5), Νάπολι - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Cosmote Sport 3). 22.00: Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό (Cosmote Sport 9), Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Cosmote Sport 8), Τότεναμ - Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 7), Γιουβέντους - Σπόρτιγκ Λισαβόνας (Cosmote Sport 6).