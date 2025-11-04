ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελίες του Σούντγκρεν για στημένα στα πλέι άουτ

Σε καταγγελίες για στημένα παιχνίδια στα πλέι άουτ της περσινής Super League προχώρησε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν σε συνέντευξή του στο podcast «Lundh» στη Σουηδία.

Ο πρώην αμυντικός του Βόλου - με θητεία και στον Αρη παλιότερα - υποστήριξε ότι στην περσινή μάχη για την παραμονή στην κατηγορία η πρώην ομάδα του και ο Πανσερραϊκός συμφώνησαν τα μεταξύ τους αποτελέσματα προκειμένου να υποβιβαστεί η Athens Kallithea, όπως και έγινε. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «τους δώσαμε τρεις βαθμούς, μας έδωσαν τρεις βαθμούς και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Εληξε 3-0 γι' αυτούς και 3-0 για μας. Οσοι ήταν από κάτω στη βαθμολογία, φυσικά, δεν χάρηκαν καθόλου». Αφησε δε να εννοηθεί πως ό,τι γινόταν ήταν σε γνώση των διοικούντων της ομάδας.

Για τα όσα ανέφερε ο Σούντγκρεν, η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), που αποτελεί την αρμόδια επιτροπή για τη χειραγώγηση αγώνων, σε ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί την υπόθεση και ότι έχει ήδη «ενημερωθεί ο αθλητικός εισαγγελέας». Επίσης, σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Βόλος χαρακτηρίζει ψευδείς τις δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας και αναφέρει πως έχει ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον του.