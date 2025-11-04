VOLLEYLEAGUE

«Πράσινο» το ντέρμπι «αιωνίων»

Στον Παναθηναϊκό κατέληξε το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν στη Volleyleague, καθώς έφτασε σε επιβλητική νίκη με 3-0 σετ (22-25, 17-25, 21-25) επί του Ολυμπιακού στο κλειστό του Ρέντη για τη 2η αγωνιστική. Ετσι οι «πράσινοι» έκαναν το 2 στα 2 και έμειναν μόνοι 1οι, ενώ διεύρυναν και στο 5-0 το αήττητο σερί τους επί του «αιώνιου» αντιπάλου τους τα τελευταία χρόνια.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής και η σημαντική νίκη της Κηφισιάς με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στο Ζηρίνειο (20-25, 25-21, 25-20, 25-20), όπως και εκείνη της Καλαμάτας με 3-0 επί του Φλοίσβου (25-16, 25-17, 25-17). Εντός έδρας νίκες πήραν ο Μίλωνας επί του ΟΦΗ με 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) και ο Φοίνικας Σύρου επί του Πανιωνίου με 3-1 (25-23, 25-13, 20-25, 25-23).